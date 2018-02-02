(Görüntülü Haber) Muş Valisi Yıldırım, köy gezilerini sürdürüyor

Fatih ÇELİK MUŞ VARTO,(DHA) Muş Valisi Aziz Yıldırım, Varto ilçesinin Çaylar, Güzelkent, Aşağı Alagöz ve Bağiçi köylerine giderek halkla buluştu. Köylerdeki taziye ya da cem evlerinde, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek halkın sorunlarını dinleyen Vali Yıldırım, isteklerin kısa sürede yerine getirileceğini belirtti. Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili olan Mehmet Nuri Çetin\'in yaptığı yatırımları yerinde incelediğini ifade eden Kaymakam Çetin, Varto\'da çok güzel hizmetler verilmiş. Tepeköy ve Bağiçi köyleri Alparslan 2 barajı nedeniyle suyun altında kalacak. Önümüzdeki bahardan itibaren bu iki köyümüzü taşıma için işlemlere başlayacağız. Buradaki vatandaşlarımız artık göle nazır evlerde oturacak. Burada tarlalarımız daha bereketli olacak. Kaymakam beyin hayvancılık projeleri var. Projelerin gerçekleşmesiyle vatandaşımızın cebine daha fazla kaynak girecek. Önemli olan vatandaşımızın terörle kendi arasına mesafe koymak suretiyle devletin yanında yer almasıdır. Bu gezimizde de bütün köylülerimizin vatandaşlarımızın devletin yanında olduğunu müşahede ettik. Gurur verici ve sevindirici bir şeydir diye konuştu Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ise Vali Yıldırım\'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Çetin, Köylerimiz Valimiz Aziz yıldırım\'ın da desteği ile kısa sürede yaşanılabilir hale getirildi. Tüm sorunlar tek tek giderildi dedi Bağiçi Köyü Muhtarı Abdulbaki Kayaalp ise, Allah devlete zeval vermesin. Ne istediysek yapıldı. Sorunlarımızın giderilmesi bizleri çok sevindiriyor. Eskiden herkes göçü düşünürdü şimdi onu aklımızdan çıkardır diye konuştu.