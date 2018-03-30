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(Görüntülü Haber) Murat Şenlikleri, 3'üncü günde dualarla sona erdi

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde bulunan Murat Ovası'nda kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerden biri olan 3 günlük Murat Şenlikleri sona erdi

30 Mart 2018 14:59

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Silvan ilçesinde bulunan Murat Ovası\'nda kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerden biri olan 3 günlük Murat Şenlikleri sona erdi. Silvan ilçesine bağlı Kumgölü köyü Susamış mezrasında 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 27-30 Mart tarihleri arasında yapılan Murat Şenlikleri 3\'üncü gününde edilen dualarla sona erdi. Etkinliğe bölgeden gelen on binlerce kişi katılırken, şenliklere katılanlar çadır açarak, piknik ve şölen havasında yaptıkları kutlamalarda, Muaz Bin Cebel Türbesi\'nde mumlar yakarak, dua etti ve çeşitli dileklerde bulundu. Bazı vatandaşlar şenlikte kurulan pazarda alışveriş yaparken, bazıları ise tef eşliğinde gün boyu zikir yaptı. Tef eşliğinde seslendirilen beyitler eşliğinde mum yakan kadınlar ise, ellerine kına yaktı. Bazı kadınlar türbede bulunan ağaca ip, tespih ve bez bağlayarak çeşitli dileklerde bulundu. Şenlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da sdörtnala sürülen atlar ilgi odağı oldu. Bir kişinin at üzerinde telefonla konuşması ise, dikkat çekti. 641 YILINDAN BERİ KUTLANIYOR Murat Şenlikleri, 641 yılından beri kutlanırken, rivayetlere göre, İslam Orduları Komutanı Muaz Bin Cebel, Silvan ve çevresinin fethi ile görevlendirilir. Komutan Cebel, savaştan dönerken Murat Ovası\'nda pusuya düşer ve şehit olur. Yine rivayetlere göre, bu şenlik aslında nişanlı olan Muaz Bin Cebbel\'in şehit edilmesi nedeniyle düğünü olarak kutlanır. Dolayısıyla bu etkinlik daha çok düğün gibi kutlanır. Bunun içindir ki, Murat Şenliği\'ne katılan insanlar, 3\'üncü günün gecesinde kına yakıp geceyi türbede geçiriyor. Muaz Bin Cebel\'in düğününe gelenler, tefler eşliğinde beyt ve kasidelerin ritmine uyarak dans ediyor. Kadınlar ellerine kına yakıp, mum yakıyor.

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