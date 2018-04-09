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(Görüntülü Haber) Muradiye'de evi yanan aile dışarda kaldı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı

09 Nisan 2018 23:24

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kiracı olan aile, kalacak yerlerini olmadığını söyledi.

Yangın, Muradiye ilçesindeki Yenişehir Mahallesi\'nde Vedat Tanrıkulu\'nun kiracı olarak oturduğu tek katlı evde, sabah saatlerinde meydana geldi. Banyodaki soba bacasından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Mahallele sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sırasında evde olan aile üyeleri, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafınan kurtarıldı. Aile, evleri yangında büyük hasar gördüğü için dışarıda kaldıklarını belirtti.
 

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