(Görüntülü Haber) Munzur Dağları'nda 4 terörist öldürüldü

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel harekat timlerinin Munzur Dağları Karagöl bölgesinde düzenlediği hava destekli operasyonda, 4 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerin PKK ve MKP-HKO üyesi oldukları, çatışmanın aralıklarla sürdüğü öğrenildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün İl Jandarma Komutanlığı\'nca Ovacık kırsalında düzenlenen operasyondaki sıcak temasta 1\'i kadın olmak üzere 4 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 sırt çantası, 1 dürbün, 4 şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemesi de ele geçirildiği kaydedildi. Operasyonun detayları ile ilgili bilgi veren güvenlik kaynakları, Munzur Dağları Karagöl bölgesinde kalabalık terörist grubun tespit edilmesinden sonra jandarma özel harekat timlerinin helikopterlerle 2 bin 500 rakımlı bölgeye indirildiği, terörist grubun yerinin insansız hava aracı ile tespit edilmesinden sonra çembere alındığı ve \'Teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi sonrasında çatışma yaşandığını belirtti. Halen aralıklarla devam eden çatışmada 4 teröristin öldürüldüğü, teröristlerin PKK ve MKP-HKO üyesi oldukları ve kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.