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(Görüntülü Haber) Münir Özkul'un kızından açıklama

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti

05 Ocak 2018 16:22

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul\'un vefat ettiği Cihargir\'deki evinin önünde kızı Güner Özkul açıklama yaptı. Güner Özkul, \"Zaten biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne hazırlanmış olduk\" dedi. Cenaze töreniyle ilgili de bilgi veren Güner Özkul, \"Büyük bir ihtimalle Zincirlikuyu\'ya defnedilecek. Pazar gününü düşünüyoruz. Çok küçük bir ihtimal pazartesi günü. Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu\'nda tören düzenlecek daha sonra Teşvikiye Camii\'nden uğurlayacağız\" diye konuştu.

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