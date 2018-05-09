(Görüntülü Haber) MUMF, muhteşem bir konserle kapanış yaptı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de bu yıl 17\'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, TSK Armoni Mızıkası Orkestrası, MDOB Orkestrası ve Korosu ile harika bir kapanış yaptı. Konsere Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve sanatseverler katıldı. Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'ne çıkan Türkiye\'nin en köklü orkestralarından Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Dev bir kadroyla gerçekleştirilen festival kapanış konserinde Gershwin, E. Grieg ve Kıvanç Tepe\'nin eserleri seslendirildi. Şef Tarık Tal yönetiminde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde, Kıbrıslı usta piyanist Rüya Taner, G. Greshwin\'in \'An American in Paris\' ve G. Grieg\'in \'Piyano Konçertosu\'nu seslendirirken, konserin ikinci bölümünde yer alan Kıvanç Tepe\'nin \'Bu Vatan Bizim Oratoryosu\'nu ise MDOB Korosu ve solist sanatçılar Gökçe Nur Semerci, Onur Polat ve Hasan Berk seslendirdi. Eserinin anlatıcılığını Mersin Operası\'nın usta rejisörlerinden Kenan Korbek yaptı. Konserin koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi. Konserde konuşan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, \"14 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında 24 gün süren bir müzik ve dans şöleninin kapanış konserinde, 190 yıllık geçmişiyle kıvanç duyduğumuz, ülkemizin en köklü orkestrası olan Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Orkestrası\'nı ve MDOB Orkestrası\'nı Mersinli sanatseverlerle buluşturduk. Kapanış konserimizi bu iki güçlü orkestranın oluşturduğu dev bir kadroyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir konser için şefimiz Binbaşı Tarık Tal\'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum\" dedi. 190 yıllık bir geçmişi olan TSK Armoni Mızıkası Orkestrası ile MDOB Orkestrası ile Korusu, alkış yağmuru eşliğinde sahneden ayrıldı.