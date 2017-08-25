(Görüntülü Haber) Mültecilerin el izleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda

Haber-Kamera: Faik KAPTAN- Murat ÇAKIR/İSTANBUL,(DHA) Mülteci sorununa dünyanın dikkatini çekmek amacıyla Kızılay\'ın hazırladığı ve mültecilerin el izlerinin oluşturduğu üzerinde “ Ben Hedef Değilim, Mülteciyim\" yazılı pankart Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda sergilenmesi için New York\'a gönderildi. Kızılay yetkilileri tarafından THY Kargo yetkililerine teslim edilen pankart için Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan BM Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Ramesh Rojasingham Türkiye\'ye teşekkür ederek, “ Türkiye milyonlarca mülteciye sahip çıktı. Birleşmiş Milletler olarak teşekkür ediyoruz. Kızılay aracılığı ile yapılan bu yardımlar yüz binlerce mültecinin yanı sıra çok sayıda Suriyeliye de ulaştı. Bu pankartın amacına ulaşacağına inanıyorumö dedi. Rames Rojasingham son alarak Türkçe olarak toplantıya katılanlara “ Mübarek bayramınız kutlu olsun\" dedi.Daha sonra mültecilerin el izlerinin olduğu pankart Kızılay yetkilileri tarafından THY Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca\'ya New York\'a götürülmek üzere teslim edildi.