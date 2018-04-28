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(Görüntülü Haber) Mühürlenen apartmanların sakinleri çaresiz kaldı

Ergün AYAZ-Kamera Uğur AYDIN-İZMİT-DHA İZMİT'te, yaklaşık 2 ay önce yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı

28 Nisan 2018 14:44

Ergün AYAZ-Kamera Uğur AYDIN-İZMİT-DHA İZMİT\'te, yaklaşık 2 ay önce yoğun yağmur yağışı sonrasında istinat duvarı üzerine çöken 5 katlı bina mühürlenirken, yanında bulunan iki bina da boşaltıldı. 3 binada bulunan 17 dairede yaşayanlar yakınlarının yanına veya başka dairelere taşındı. Apartman sakinleri, bir çözüm bulunarak evlerine geri dönmek istediklerini söyledi. İzmit Serdar Mahallesi\'nde 2 ay önce yoğun yağmur yağışlarında istinat duvarının 5 katlı apartmanın üzerine çökmesi sonucu apartman hasar görürken, toprak kayması nedeniyle apartmanın arkasında bulunan iki bina da boşaltılarak mühürlendi. 17 dairede oturan vatandaşlar akraba ve yakınlarının yanına yerleşirken, kimileri ise başka binalara taşındı. Kendisine ilik nakli yapıldığını ve komşularının evinde kaldığını söyleyen Durkadın Kamar, İlik nakli oldum ve komşunun tek göz odasında yaşıyorum. İki aydır binamıza bir çözüm bulamadılar. Eşimizin dostumuzun evinde 2 aydır kalarak perişan olduk. Bir an önce duvarın onarılmasını ve evimize geçmeyi istiyoruz. Bizim Marmara depreminde bir bardağımız bile düşmedi. Şu anda komşumuzun evinde kalıyoruz. Bize yazık değil mi Yetkililerden çözüm bekliyoruz dedi. Hanife Dilber ise evlerinin mühürlenmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, Benim alzheimer hastam var ve gittiğimiz komşularımızın evinde çok mağdur olduk. Biz bu duvarın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Hastamızın yeri değiştiği için çok zorlanıyor. Belediyenin bize belli bir miktar vererek binaları yıkıp yerine yeşil alan yapılacağı konuşuluyor. Evimiz sağlam görünüyor, duvarlar yapıldığı zaman oturabileceğimizi düşünüyoruz. Duvar yapılsın bizim için yeterli. Biz burada oturmak istiyoruz diye konuştu. Yıkılan istinat duvarının yeniden yapılmasının maliyetinin yaklaşık 2 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Serdar Mahallesi Muhtarı Ümit Yılmaz, şöyle konuştu Kamulaştırma söz konusu. Bununla ilgili vatandaşlar belediyeyle görüşüyor. Bazı meblağlar söylediler, eğer vatandaşlar kabul ederse kamulaştırma yapılarak bölge yeşil alan olarak kullanılacak. Çünkü burada çalışma yapıldığı zaman, arkada bulunan iki binanın kayma durumu var. Risk teşkil ettiği için bu işe kimse girmek istemiyor. Vatandaş isterse kimsenin mağdur olmayacağı şekilde, buradan aldığı parayla rahatlıkla bir yerden bir daire alacak şekilde verilirse kabul edeceklerini düşünüyorum. Bu olmazsa biz duvarın yapılmasından yanayız. Vatandaş bu şekilde istiyor. Konuyla ilgili şu an beklemedeyiz

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