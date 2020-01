(Görüntülü Haber) Muhtarlık, aile gelenekleri oldu

İrfan ÖZŞEKER- Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ın en eski mahallelerinden Ece Mahallesi\'nin muhtarlığını, 70 yıldır Dinler ailesinin fertleri yürütüyor. Mahalle muhtarı Sami Dinler (54), dedesinin babasının 4 dönem, dedesinin 2 dönem, babasının ise 7 dönem muhtarlık yaptığını söyledi. Sivas\'ın merkez Ece Mahallesi\'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Sami Dinler, dikimevinden emekli olduktan sonra 2014 yılında yapılan belediye seçimlerinde, mahallelinin isteği üzerine muhtarlığa aday oldu. Seçimi kazanan Dinler, ailesinin muhtarlık geleneğini devam ettirdi. Dinler ailesinin muhtarlık hikayesi, 1834 yılında ailenin mahalleye yerleşmesiyle başladı. Aile bireyleri, aynı mahallede dört kuşak muhtarlık görevini sürdürdü. İlk olarak 1834 yılında büyük dedesi Seherlioğlu İbrahim\'in muhtar seçildiğini ve 4 dönem muhtarlık yaptığını anlatan Sami Dinler, daha sonra sırasıyla dedesi Hasan Dinler\'in 2 dönem, babası Mehmet Dinler\'in ise 7 dönem muhtarlık yaptığını ve en son kendisinin bu göreve seçildiğini söyledi. Ece Mahallesi\'nde 3 yıldır muhtarlık yapan Dinler, seçildiğinden beri muhtarlık maaşını hayır işlerinde kullandığını belirtti. Dinler, \"Büyük dedem, hiç para almamış. Mühür parası da almamış. Camilerin bütün masraflarını \'Dede Hasan\' dedikleri dedem karşılamış. Babam da şimdiye kadar hiçbir zaman para almadı. Ben de bütün maaşımı öğrencilere, fakirlere dağıtıyorum. Muhtarlığı benden sonra ailemizde devam ettirecek kimse yok. Öyle bir düşüncemiz olmadı. Nasip, ben de \'Yapmam\' diyordum çünkü. Ece Mahallesi sakinleri, \'Devam edin\' deyince biz de devam ettik\" dedi. \'MAHALLEYİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM\' Mahallenin eski olmasına rağmen gelişme konusunda geri kaldığını kaydeden Dinler, \"1834\'te kurulduğu şekilde kalmış. Fazla değişim olmamış. İmar tadilatlarında üç kat, beş kat, iki kat şeklinde devam edip gidiyor. Bu yüzden de mahallemiz gelişmemiş. Ece Mahallesi, merkezi bir yer. Çarşıya iki dakika olan yerde hiçbir imar değişikliği yapılmamış. Bunun yüksek katlara çıkıp, mahalleyi geliştirmemiz lazım. Güzelce esnafı buraya toplamamız lazım ama yapamıyoruz. Burası Ermeni mezarlığıymış. Burada Ermeniler fazla yaşadığı için burada bir sokağa Rum Sokağı derlermiş. Mahalle kültürümüz iyi. Eskisine kıyasla yardımlaşma fazla devam etmiyor. Bizlerin gücüyle devletin gücüyle devam edip, gidiyor. Mahallenin nüfusu 9 bin 750 kişi\" diye konuştu. \'ANKET YAPILSA BİRİNCİ GELİR\' Mahalle sakinlerinden İffet Araç (45), muhtar Dinler\'in, mahallelinin her ihtiyacıyla ilgilendiğini belirterek, şunları söyledi: \"Muhtarlık konusunda anket yapılacak olursa mahallemizin muhtarının birinci geleceğinden eminim. Mahallemizde bütün hasta, sağ, düğün, nişan, ölü ne varsa ilgileniyor. Kendi ailemizden biri gibi. Muhtacın da yanında kuvvetlinin de yanında. Yani her şekilde bir şeyler yaparak, hepimize yardımcı olmaya çalışıyor. Ben 16 senedir mahalle sakiniyim. Sami ağabey sayesinde 2 çocuğumla ayaklarımın üzerinde durabiliyorum.\" \'BABASINDAN MEMNUN OLMASAK OĞLUNU SEÇMEZDİK\' Mahallede esnaflık yapan Gülhan Şimşek ise Sami Dinler\'in her türlü sorunla ilgilendiğini vurgulayarak, \"Dükkana geliyor, işleri soruyor. Kendisinden Allah, razı olsun. Muhtarımızı çok seviyoruz\" dedi. Emekli Salih Durak ise \"Muhtarımız, mahallemizin yerli çocuğu. Kendisinden memnunuz. Allah, kendisinden razı olsun. İşinde gücünde sorunlarla ilgileniyor. Babası, dedesi mahallemizin muhtarıydı. Babasından memnun olmasak oğlunu seçmezdik. Dinler ailesi, bu mahallenin yerlileri\" diye konuştu.