(Görüntülü Haber) Muhtarlar, en iyi menemeni yapmak için yarıştı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, Domatexpo Fuarı kapsamında, muhtarlar arasında \'En Lezzetli Menemen Yarışması\' yapıldı. Eşlerinin de yardımıyla 15 dakika içinde menemen yapmaya çalışan muhtarların mücadelesi, ilgi çekti. Kumluca\'da, bu yıl 5\'incisi yapılan Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı-Domatexpo\'nun son gününde, muhtarlar arası \'En Lezzetli Menemen Yarışması\' yapıldı. Yarışmaya katılan 10 muhtar, eşlerinin de yardımıyla en güzel menemeni yapmak için uğraştı. Muhtarlar, eşlerinin hazırladığı malzemelerle 15 dakikada menemen yapmaya çalışırken, jüri üyeleri de onları denetledi. Muhtarlar, 15 dakika sonunda hazırladıkları menemenleri, jüri ve protokol üyelerine gösterdi. Jüri üyeleri, muhtarların yaptığı menemenleri tek tek tadarak, birinciyi belirlemeye çalıştı. Yapılan değerlendirmenin ardından İncircik Mahalle Muhtarı Galip Karakuş ve eşi Ümüşen Karakuş, birinci oldu. İkinci, Merkez Mahalle Muhtarı Serkan Ersoy ve eşi Ebru Ersoy, üçüncü ise Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu ve eşi Zehra Durakoğlu oldu. Dereceye giren muhtarlara çeyrek altın ve madalya, hediye edildi. Yarışmanın sonunda, katılımcılara bulgur ve domatesten yapılan yöreye has \'civge\' yemeği ikram edildi. Yarışmayı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kaymakam Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı AK Partili Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda Antalyalı ilgiyle izledi. Başkan Çetinkaya, menemen yarışmasıyla ilgili \"Hoşluk içinde geçen yarışmayı muhtarlar, kendi aralarında yapmak istedi. Menemenin ana maddesi, domatestir. Bölgemize has \'civge\' yemeğimizin de ana maddelerinden biri domatestir. Bir bekar yemeği olan menemen, evlerimizde de severek, yediğimiz bir yemek türü. \'Kendi ürettiğimizi gönül rahatlığıyla yiyebiliyoruz\' mesajını vermek istedik\" diye konuştu. Yöreye has \'civge\' yemeğinden de bahseden Çetinkaya, \"Bu yemek, yöremizde \'fakirin yemeği\' olarak bilinir. Ana maddeleri, bulgur ve domatestir; ama aroması güzel olsun diye nane, fesleğen ve acı biber kullanılır. Ayrıca tereyağı ve zeytinyağı kullanılır. Bir de tadı mayhoş olsun, diye olgunlaşmaya yakın yeşil domates kullanılır\" dedi.