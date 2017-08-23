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(Görüntülü Haber) Muhtarın tebligat isyanı

Mustafa KOZAK ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi muhtarı Eyüp Karakaya, icra müdürlükleri ve mahkemeden gelen tebligatların adreste bulunamadığı gerekçesiyle muhtarlıklara bırakılmasının, mağduriyetlere neden olduğunu belirtti

23 Ağustos 2017 17:09

Mustafa KOZAK ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi muhtarı Eyüp Karakaya, icra müdürlükleri ve mahkemeden gelen tebligatların adreste bulunamadığı gerekçesiyle muhtarlıklara bırakılmasının, mağduriyetlere neden olduğunu belirtti. Karakaya, PTT elemanlarının ağırlıklı olarak mahkeme, trafik cezası ile icra müdürlüklerinin gönderdiği tebligatların dağıtımını yaptığını söyledi. Muhtar Karakaya, Vatandaşlar adreslerinde bulamayınca dağıtım elemanları kapıya bir haber kağıdı yapıştırıp zarfın muhtarlığa teslim edildiğini yazıyor. Binaların kapılarına yapıştırılan haber kağıtları ise çoğunlukla kayboluyor. Ya da bir başkası tarafından sökülüp atılıyor. Vatandaşın kendisine gönderilen tebligattan haberi bile olmuyor. Muhtara bırakıldığı için kendisine tebliğ edilmiş sayılıyor. Duruşmaları kaçırıyor, trafik cezaları faize biniyor. İcralık olaylarda ise telafisi mümkün olmayan mağduriyet yaşanabiliyor dedi. Mahalledeki posta dağıtımına geç başlandığını da ileri süren Karakaya, Dağıtım elemanları saat 10.30\'da dağıtıma başlıyor. Eskiden daha erken başlıyorlardı. Muhtarlığa evrakları ise gün sonuna doğru bırakıyorlar. Bu zarflar teslim edilmeden, bize teslim edilmiş gibi kapıya not bırakıyorlar. Bazen vatandaş bize gelip soruyor. \'Benim zarfım nerede\' diyor. Biz vatandaşlara daha postacının evrakları getirmediğini gelmediğini söyleyince aramızda tartışma çıkıyor dedi. Posta dağıtımında daha çağdaş yöntemlere geçilmesi gerektiğini anlatan Karakaya, 90 gün içinde alınmayan tebligatları imha ettiklerini söyledi. Biriken tebligatları gösteren Karakaya, mahallelerde dağıtım elemanlarının da sık sık değiştirilmesinin de sorunları artırdığını söyledi. Karakaya, bir elemanın birden fazla mahalleye dağıtım yaptığını da belirterek, Az adamla çok iş yaptırmaya çalışılıyor. Biz yaşadığımız sorunları defalarca PTT yöneticilerine ilettik. Ancak şu ana kadar bir çözüm de üretilmedi dedi.

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