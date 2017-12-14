(Görüntülü Haber) Muhtar, kahvaltı edemeyen öğrencileri okula aç göndermiyor

Mustafa SUİÇMEZ- Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ezine ilçesine bağlı 80 haneli Körüktaşı köyünde sabah erken saatlerde zeytin hasadına giden köylülerin çocukları taşımalı eğitimden yararlanıyor. Muhtar, 46 yaşındaki Bahadır Gönüllü, durakta bekleyen ve kahvaltı yapamayan öğrencilere, simit ve süt ikramında bulunuyor. Ezine\'nin Körüktaşı köyü muhtarı Bahadır Gönüllü, eğitime destek olmak amacıyla anlamlı bir davranışa imza attı. Köyde kış mevsimi olması sebebiyle kasım, aralık ve ocak aylarında köylüler, sabahın erken saatlerinde zeytin hasadı için tarlaya gidiyor. Köylülerin tarlaya gitmesi sebebiyle, okula giden çocukları ise sabah kahvaltısı yapamıyor. Körüktaşı köyünden taşımalı eğitim ile Uluköy köyündeki ilkokula giden 14 öğrenci için Muhtar Bahadır Gönüllü, saat 08.30\'da köy meydanındaki durakta taşımalı eğitim servisini bekleyen öğrencilere, kahvaltılık süt ve simit ikram ediyor. Süt ve simiti okula giderken yiyen öğrenciler, tok ve mutlu bir şekilde derse giriyor. Çocuklardan 5\'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Muharrem Albayrak, şöyle dedi: \"Annemiz- babamız sabah erken saatte işe gittiği için muhtarımız da bize sabah okula giderken, kahvaltılık süt ve simit ikram ediyor. O yüzden okula aç gitmiyoruz. Kahvaltımı yapıp, okula karnı tok gittiğim zaman derslerime daha iyi konsantre oluyorum.\" Zeytin hasadı zamanı tarlada bulunan çiftçi Mehmet Gönüllü, taşımalı eğitimle okula giden köyün çocuklarına süt ve simit ikram eden Muhtar Bahadır Gönüllü\'ye teşekkür etti. Körüktaşı köyü muhtarı Bahadır Gönüllü, köyde geçimin hayvancılık ve zeytincilik olduğu belirtip, şunları söyledi: \"Körüktaşı köyünde, 2014 yılında muhtar seçildim. Çocuklar, taşımalı eğitimle okula gittiği için sabah kahvaltı edemediğini biliyordum. Aileleri sabah işe gittiği için kahvaltı yapamayan çocuklarımız için geçen yıl böyle bir uygulama başlattık. Köyümüzün bütçesi yeterli olsa çocuklara tost ikram etsek daha iyi olurdu. Ama bütçemiz yeterli değil. Geçen yıl bu uygulamayı 2 ay sürdürdük. Bu kış ayında ise muhtarlık olarak 3 ay sürdürme kararı aldık. Bu uygulamanın aylık yaklaşık bin lira gibi bir gideri oluyor. Bu kış bu uygulamayı 3 ay sürdüreceğiz. \'Bir Simit de Sen Versen\' adlı bir etkinlik başlatarak bu etkinliği sürekli hale getirmek istiyoruz.\" Muhtar Gönüllü, bu projeyi ileriki yıllarda devam ettireceklerini belirterek, köyde sabah erken saatte durakta bekleyen öğrencilerin üşümemeleri için bir bekleme salonu yapacaklarını ve öğrencilerin kahvaltılarını okula gitmeden bekleme salonunda yapacaklarını söyledi. Köydeki tarlada zeytin hasadı gerçekleştiren 62 yaşındaki Cahide Albayrak ise, \"Sabah tarlalara geliyoruz. Çocuklarımıza muhtar okula giderken süt ve simit veriyor. En azından çocuklarımız okula aç gitmiyor\" diye konuştu.