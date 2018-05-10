(Görüntülü Haber) Muharrem İnce: Türkiye'nin dört bir yanını kucaklamak istiyoruz -2

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin dört bir yanını kucaklamak istediklerini söyledi. İnce, \"Bugün Hakkari\'deyiz, yarın Rize\'deyiz, akşam ise Antalya\'dayız. Türkiye\'yi düşünün dört köşesini Edirne, Hakkari, Rize ve Antalya, dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz\" dedi.







Hakkari mitingine katılmak üzere özel uçakla Yüksekova ilçesine gelen cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Selahaddin Eyyubi Havalimanı\'nda partililer tarafından karşılandı. Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzen, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Bülent Öz, Rıza Yalçınkaya, Necati Yılmaz, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar, Mevlüt Dudu, Gaye Usluer, Niyazi Nefikara, Ali Şeker, Orhan Sarıbal ve Mehmet Tüm\'ün eşlik ettiği Muharrem İnce, Hakkari\'ye hareket etmeden önce, gazetecilere kısa bir açaklamada bulundu.







Tüm Türkiye\'yi kucaklamak istediklerini belirten İnce, “Toplumu ayrıştırmaya, bölmeye çalışmıyoruz. Tam tersine, amacımız ülkemize huzur gelmesi. Hep beraber yaşamak istiyoruz. Dün Edirne’de miting yaptık. Bugün Hakkari’deyiz, yarın Rize’deyiz, akşam ise Antalya’dayız. Türkiye’yi düşünün, dört köşesini, Edirne, Hakkari, Rize ve Antalya, dört bir köşeyi de kucaklamak istiyoruz. Sayın Temel Karamanoğlu’nu ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Meral Akşener’i ziyaret ettim, başarılar diledim. Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret ettim başarılar diledim. O da bana başarılar diledi\" dedi.







Demirtaş\'ın kendisine espiri yaptığını da belirten İnce, \"Demirtaş, bana \'Muharrem Hoca bu böyle olmuyor\' dedi. \'Nasıl olsun?\' dedim, \'Başkanım her aday birer hafta sırayla hapis yatsın. Hepsini ben yatmayayım. Adaylar birer hafta nöbetleşe hapis yatsın\' dedi. Konuştuk, sohbet ettik. Daha sonra Sayın Erdoğan’a gittim, başarılar diledim. Sayın Perinçek imzayı doldurdu, o da artık aday. Ona da en kısa zamanda uğrayacağım, ona da başarılar dileyeceğim\" diye konuştu







Muharrem İnce\'yi karşılayanlar arasında bulunan, iki dönem CHP milletvekilliği de yapan HDP eski Milletvekili Esat Canan, Demirtaşı ziyaret ettiği için Hakkari adına İnce\'ye teşekkür ettiğini söyledi.







Muharrem İnce, daha sonra karayoluyla miting yapacağı Hakkari\'ye geçti.