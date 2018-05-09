T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti (1)

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti

09 Mayıs 2018 16:58

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda ziyaret etti.

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı\'nda saat 16.00\'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Kara yolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na giderek, burada tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce\'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.

İnce\'nin 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunan Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin sürdüğü bildirildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnginAli Can ZERAYEDİRNE DHA CHPMuharremHDPSelahattin DemirtaşTipi Yüksek Güvenlikli Kapalı CezaKurumuCHPEdirneMeydanıKaraJandarmaSadeceKasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24