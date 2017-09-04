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(Görüntülü Haber) Muhabbet kuşunun silgi, defter ve kalemi kaptırmama mücadelesi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR'da, bir evde beslenen Muhabbet kuşunun ev ödevini yapmaya çalışan çocuğun defter, kalem ve silgisi ile oynaması daha sonra bunları geri almaya çalışan çocuğa karşı verdiği mücadelenin görüntüsü söze gerek bıraktırm

04 Eylül 2017 15:09

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, bir evde beslenen Muhabbet kuşunun ev ödevini yapmaya çalışan çocuğun defter, kalem ve silgisi ile oynaması daha sonra bunları geri almaya çalışan çocuğa karşı verdiği mücadelenin görüntüsü söze gerek bıraktırmadı. Muhabbet kuşunun silgi, defter ve kalemi kaptırmama mücadelesinde, elinde cetvel ile kuşu uzaklaştırmaya çalışan çocuğa kuşun saldırması cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. Cep telefonu ile saniye saniye kayıt edilen görüntülerde, evde ödevini yapmak için defter, silgi ve kalemini çıkarıp ders yapmaya çalışan bir çocuk ile o sırada kafesten serbest bırakılan Muhabbet kuşunun mücadelesi yer aldı. Defter ve kalemin yanına gelen Muhabbet kuşu, daha sonra gagası ile silgi ile oynamaya başladı. Silgiyi ısıran Kuş, çocuğun bunlara yaklaşmasına izin vermeyerek evin içerisinde çocuğu kovalarken, çocuğun kendisini cetvel ve çanta ile uzaklaştırmaya çalışmasına ise saldırarak ödevini yapmaya engel olduğu görülüyor. Muhabbet kuşunun ödevini yapmaya çalışan çocuk ile mücadelesi yaklaşık 5 dakika sürerken, görüntüler söze gerek bıraktırmadı. Görüntü Dökümü:

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