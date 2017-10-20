(Görüntülü Haber) Muğla'daki barajlarda kuraklık alarmı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA)- BODRUM\'un Mumcular Mahallesi\'ni besleyen Mumcular Barajı kurudu. 1986 yılında kurulan barajın su seviyesi yüzde 6 oranına düşerken barajdan su alınamaz hale geldi. Bodrum\'u tamamen besleyen Geyik Barajı\'ndaki su oranı ise yüzde 16 olarak çok kritik seviyelere gerilediği belirtildi. Kuraklığın en çok etkilediği illerden biri olan Muğla\'da barajlar alarm veriyor. 30 yıldır Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi\'nin içme suyu kaynağını oluşturan Mumcular Barajı\'nın seviyesi yüzde 6\'ya kadar düştü. Kuruyan barajdan artık su alınamazken Bodrum\'un genelini besleyen Geyik Barajı\'nda ise su seviyesi çok kritik noktaya geriledi. Bodrum Yarımadası\'nda yaşanan su sıkıntısına önlem almak için yapılan Mumcular Barajı kapatıldı. Yağışların yeterli düzeyde olmaması ve yaz sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajdaki su seviyeleri son 5 yılda hızla düştü. Kurak bir yaz mevsimi geçiren Muğla\'da hala beklenen yağışların düşmemesi üzerine 18 milyon metreküp kapasiteli Mumcular Barajı\'ndaki su tamamen tükendi ve baraj kapatıldı. Mumcular Mahallesi\'nin su sıkıntısı çekmemesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından sondaj kuyuları devreye alınarak bölgeye su takviyesi yapılmaya başlandı. GEYİK BARAJI\'NDA SU KRİTİK SEVİYEDE Bodrum\'un neredeyse tamamının içme suyu ihtiyacını karşılayan 40 milyon metreküp kapasiteli Geyik Barajı\'nda da ise su kritik seviyelere geriledi. Barajda su oranı yüzde 16\'lara kadar gerilerken yağışların olmaması durumunda Geyik Barajı\'nın da kısa sürede kuruyacağı belirtildi. Turizm sezonunun kapanması, su kullanımının azalması ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü\'nün aldığı önlemler doğrultusunda ilçede şu ana kadar herhangi bir su problemi yaşanmadı. Ancak su seviyelerindeki hızlı düşüşün azalması için yeterli yağışların düşmesi bekleniyor.