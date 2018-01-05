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(Görüntülü Haber) Muğla'da sazlıklar arasında ceset bulundu 

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, ormanda sazlık alanda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu

05 Ocak 2018 01:24

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, ormanda sazlık alanda, kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi\'nde meydana geldi. Ormana mantar toplamaya giden İbrahim Kara, köpeğinin havlayıp, tepki verdiği bölgede, sazlıklar arasında erkek cesediyle karşılaşınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yağmur nedeniyle oluşan göletten zodyak botla geçip, cesede ulaştı. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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