(Görüntülü Haber) Muğla'da orman yangını (9)

VALİ CİVELEK, HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / MUĞLA,(DHA) Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile orman yangının vurduğu merkez ilçe Menteşe\'nin kırsal Zeytinliköy Mahallesi\'nde incelemelerde bulunup, köylülelere \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Vali Civelek, yangın hakkında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız\'dan bilgi aldı. Büyük bir afet atlatıldığını belirten Vali Civelek, \"Ekiplerimiz, büyük bir hızla alevlere müdahalede bulunup, mücadele etti. En büyük şansımız can kaybı olmaması. Vatandaşlarımız, bu geceyi komşularında ve akrabalarında geçirecekler. Yarın, konteynerlerimizi, battaniye ve yataklarımızı getirerek her türlü yardımı yapacağız. Şu anda yangın kısmen kontrol altında ve tahminen \'150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü\' diyebiliriz. Yarından itibaren ise hasar tespit çalışmalarına başlayacağız geçmiş olsun diyorum\" dedi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılırken, alevlere karadan müdahale ise aralıksız sürüyor.