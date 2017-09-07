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(Görüntülü Haber) Muğla'da orman yangını (10)

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / BODRUM,(DHA) MUĞLA'nın Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsada saat 21

07 Eylül 2017 01:51

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / BODRUM,(DHA) MUĞLA\'nın Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsada saat 21.30\'dan itibaren köyün üç bir tarafında yeniden alevlendi. Saat 20.30\'dan itibaren havadan müdahalenin sona erdiği yangının ardından alevler yeniden çoğalınca Köy meydanındaki cami etrafında toplanan köylüler köye yaklaşan alevleri büyük heyecan ile izlerken jandarma tedbir aldı. Bölgeye sevk edilen iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken alevlerin yaklaştığı köyün kuzey kesimine 30\'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Yangına Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyeside geldi. Köylüler sokaklarda alevleri izlerken Gülfer Keskin (55) Doğduğumuz büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı çocukluğumuz bu ormanlarda geçti benim evime birşey olmadı ama akrabalırımız hayvanları damları evleri yandı böyle bir felaket görmedik henüzde geçmiş değil, kabus devam ediyor\" dedi.

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