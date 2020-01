(Görüntülü Haber) Muğla'da depremden etkilenen mahalle için tahliye kararı bekleniyor (2)

ÇADIRLAR KURULDU Muğla\'nın Ula ilçesinin 25 hanelik Arıcılar Mahallesi\'nde bugün saat 00.49\'da meydana gelen 5.1\'lik depremden sonra halk, sokakta sabahladı. Bölgeye AFAD, UMKE, Kızılay ve belediye ekipleri geldi. Kurulan 11 çadır, mahalle sakinlerinin soğuk gecede imdadına yetişti. Günün ağarmasıyla birlikte çok sayıda kişi bazı konutların duvarlarının çatlamasına ve jandarmanın tehlikeli uyarısına rağmen evlerine girerek eşyalarını çıkardı. Deprem sonrası dağ eteklerinden yol kenarlarına yığılan kaya parçaları ve toprak kayması gün içinde de sürdü. Karaböğürlen ve Arıcılar mahallesi arasındaki karayolunun 2 ve 4\'üncü kilometreleri toprak kaymaları yüzünden aralıklarla ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi iş makineleri gün içindeki çalışmalarıyla kapalı yol bırakmadı. Muğla Valiliği, Arıcılar Mahallesi\'nde kriz masası kurdu. Yerleşimin tahliye edilip edilmemesi konusunun görüşüldüğü belirtildi. Arıcılar Mahalle Muhtarı Selim Uysal, \"Şu an mahalle sakinleri evlerinde oturamıyor. Çadırlarda kalıyoruz. Devletimiz sahip çıktı, ihtiyaçlarımızı gideriyor. Şu an bir sorunumuz yok\" dedi. MAHALLELİ KORKUYOR Mahalle sakinlerinden 55 yaşındaki Mehmet Duran, \"Korkumuzdan eve giremiyoruz. Devlet bir an önce bunun çaresine baksın\" diye konuştu. Bir diğer mahalle sakini 32 yaşındaki Ayşe Sever, \"İki gündür sokaktayız. Bir an önce çaresine bakılmalı. Dağlardaki çökmeler nedeniyle böyle giderse ya helikopterle tahliye etmek zorunda kalacaklar, ya da öleceğiz\" dedi. Mahallede binaların çatlak yüzeyleri günün ağarmasıyla görünür hale geldi. Soğuk havada güçlükle yaşayan vatandaşlar, geçen zamanla birlikte ne gibi çalışmalar yapılacağını endişeli gözlerle bekliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. PROF.DR. SÖZBİLİR UYARDI Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, \"İki gün önceki depremin 8 kilometre kuzeyinde oluşan bir deprem. Büyüklük 5.1-5.3 arasında veriliyor. Depreme kaynaklık eden fay, yine Muğla fayının güneye çatallanan kollarından biri kırıldı. Deprem odak derinliği 6-10 kilometre olarak açıklandı. Muğla fayı 30 kilometre uzunluğunda bir fay. Tümü kırıldığında 6.7-6.8 büyüklüğünde ana şoklar yaşatabilir. Muğla iline ait bir deprem senaryosu ve deprem master planı yok ise biran önce yapılmalı\" dedi. Muğla çevresindeki faylar birbirleriyle bağlantılı olduğu için bu büyüklüklerde depremlerin olabileceğini söyledi. Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)