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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Muğla Fazıl Say Bodrum'da konser verdi

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi

12 Kasım 2017 12:18

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)ÜNLÜ piyanist ve bestekar Fazıl Say, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Konsere ilgi büyük olunca, bazı izleyiciler için sahneye sandalye konuldu. Say, performansıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konacık Mahallesi\'ndeki Heredot Kültür Merkezi\'nde Ege Konserleri kapsamında sahne alan ünlü piyanist ve bestekar Fazıl Say\'ı yaklaşık 500 kişi izledi. Konsere ilginin fazla olması nedeniyle, bazı sanatseverler konseri sahneye yerleştirilen sandalyede izledi. Say, konserinde kendi bestelerinin yanı sıra, ünlü bestecilerin eserlerine de yer verdi. Sanatseverlerin beğenisini toplayan konser yaklaşık 90 dakika sürdü. Say, konserin sonunda sanatseverlerin alkışları nedeniyle tekrar sahneye gelerek, kendisine ait bir bestesini seslendirdi.

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