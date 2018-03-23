(Görüntülü Haber) Müdür yazdı öğrenciler sahneledi

Seyfi GÜL FOÇA (İzmir), DHA) DÜNYA Tiyatrolar Günü İzmir\'in Foça İlçesi\'nde erken kutlandı. Reha Midilli Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürünün yazdığı, öğretmenlerin sahneye koyduğu \'Bak Çocuklar da Büyüdü\' isimli oyun ile seyirci karşısına çıktı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Reha Midilli Kültür Merkezi\'ndeki etkinlikle kutlandı. Reha Midilli Anadolu Lisesi Müdürü Ali Öztütüncü\'nün yazdığı, okulun öğretmenlerinin sahnelenmesi için gerekli hazırlıklarını yapıp, yönettiği \'Bak Çocuklar da Büyüdü\' adlı oyunda dört erkek çocuklu dürüst ve mütevazı, emekli bir çiftin; çocukları, kendileri ve çevreleri ile ilgili olaylar karşısındaki tavır ve tutumları anlatıldı. 1970-80-90\'lı yılların gerçek olaylarından kesitler, çocukları kendi dünyalarına kötü ve zararlı alışkanlıklara çekmek isteyen çevrelerin taktikleri, yaşanan aşklar, acılar, ayrılıklar, kavuşmalar, öğrencilerin zaman zaman profesyonel tiyatrocuları andıran performanslarıyla soluksuz izlendi. Dönemin şarkılarıyla desteklenen oyun izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Acı biten oyunun sonunda öğrenciler havayı dağıtmak ve seyirciyi selamlamak için sahneye, hareketli \'Tekirdağ\'ın Üzümü\' türküsüyle oynayarak geldi. Selamlamaya çıkan son oyuncu grubunun getirdiği, tüm öğrencilerle birlikte açtığı üzerinde Atatürk portresi bulunan \'Atatürk\'ün Gençleriyiz. Bize Güveniniz\' pankartı ise tüm salonu ayağa kaldırdı. Salon Mustafa Kemal\'in askerleriyiz sloganıyla inledi. Yaşamımdan, basından, televizyondan aklımda kalanları alt alta yazdım. Ortaya bu oyun çıktı. En değerli varlıklarımız çocuklara, hatta büyüklerimize sahip çıkalım. Hayatta onlardan daha değerli hiçbir şeyimiz yoktu. Onlar bizim geleceğimiz diyen Ali Öztütüncü ile öğrencileri sahneden çiçekler ve alkışlarla uğurlandı.