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(Görüntülü Haber) Mudanya'daki trafik kazaları MOBESE kayıtlarına böyle yansıdı

Tarık ARSLAN MUDANYA (Bursa),(DHA)- BURSA'nın Mudanya İlçesi'nde meydana gelen trafik kazaları Emniyet Müdürlüğü'nün MOBESE kayıtlarına yansıdı

03 Kasım 2017 13:16

Tarık ARSLAN MUDANYA (Bursa),(DHA)- BURSA\'nın Mudanya İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazaları Emniyet Müdürlüğü\'nün MOBESE kayıtlarına yansıdı. Ölüme yol açmayan kazaların sadece hafif yaralanmalar ve maddi hasarlarla atlatılması olayın sevindiren tek yanı oldu. Mudanya İlçesi\'nde meydana gelen ve görüntüleri MOBESE kayıtlarına yansıyan en dikkat çekici kaza, parke yüklü bir TIR\'ın Bursa\'dan Mudanya istikametine gelirken frenlerinin patlaması sonucu meydana gelen kaza oldu. TIR sürücüsü frenleri tutmayan aracı karayolunun yan beton bariyerlerine sürterek hızını kesip durdurmaya çalıştı. Ancak TIR sürücüsü daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç orta beton bariyerleri parçalayıp karayolunun karşı tarafına geçti. Bu sırada Mudanya\'dan Bursa istikametine gitmekte olan bir otomobille bir motosiklet ise TIR\'ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Mudanya Yazaki kablo fabrikası kavşağında yağmurlu havada kırmızı ışık ihlalleri, Demirhane mevkiindeki üst geçit altında kırmızı ışık ihlali yapan araçların karıştığı trafik kazaları ve Güzelyalı Mahallesinde trafik işaret ve kurallarını ihlaller yüzünden meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri de MOBESE kayıtlarına yansıdı.

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