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(Görüntülü Haber) 'Mucize ağaç' Moringa Demre'de yetiştirildi

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde tropikal kökenli, dünyanın en faydalı bitkisi olarak nitelendirilen ve 'mucize ağaç' olarak adlandırılan Moringa ağacı yetiştirildi

02 Ekim 2017 13:58

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde tropikal kökenli, dünyanın en faydalı bitkisi olarak nitelendirilen ve \'mucize ağaç\' olarak adlandırılan Moringa ağacı yetiştirildi. Moringa\'nın üretimini yapan Aydın Çevik, \"Yılda 3-5 metre uzayan, 300\'den fazla sağlık sorununu çözümleyen mucize bir bitkidir\" dedi. Demre\'de öğretmenlik yapan Aydın Çevik, internetten gördüğü Moringa ağacını Demre\'de yetiştirmeye karar verdi. Beymelek Mahallesi\'nde oturan Sami Kurt ve ailesini bu iş için ikna eden Aydın Çevik, internet yoluyla getirttiği 1200 Moringa tohumunu toprakla buluşturdu. 10 ay içinde Moringa ağaçları 2- 3.5 metreye ulaştı ve çiçek açıp tohum vermeye başladı. Kurt ailesi de yapraklarını kurutup, çay olarak içmeye, kuru yapraklarından çorba yapmaya, yaş yapraklarından salata yapmaya başladı. Moringa ağaçları damlama sulama yöntemiyle sulanırken, yaprakları toplanıyor, çiçekleri tohuma dönüşüyor. Çiçeklerinden fasulye gibi içinde tohum bulunan meyve veriyor. Alternatif tıpta bitkisel destek ürünlerine katılıyor. Yılda 3 ile 5 metre arasında büyüyen Moringa ağacı, 10 yıl içinde çam ağacı kadar büyüyor ve kalınlaşıyor. Çiçekleri de güzel koku yayıyor. Moringa ağacı yaprakları, kabukları, tohumları, kerestesi kullanılan dünyanın en faydalı bitkisi olarak nitelendiriliyor. Tohumları birçok ülkede fıstık gibi kavrularak tüketiliyor. Besleyici olan yapraklarından yeşil olarak salata yapılıyor. Her türlü yemeğe katılabiliyor. En yaygın biçimde mango meyvesi ile karıştırılarak çorba yapılıyor. C ve A vitamini, kalsiyum, potasyum ve protein deposu Moringa ağacı tohumlarının ayrıca suyu temizleme özelliği bulunuyor. Aydın Çevik, Moringa ağacını deneme amaçlı 2 dekarlık alanda ürettiklerini belirterek, \"Moringa tropikal kökenli bir bitki. Yılda 3-5 metre uzayan, 300\'den fazla sağlık sorununu çözümleyen mucize bir bitki. Tıp sektöründe ve değişik alanlarda kullanılan, yaprağından köküne, hatta tohumuna kadar her noktası, her metrekaresi sağlık için kullanılan bir bitki. Akdeniz Bölgesi\'nde yetişmeye uygun. Soğuğa dayanamaz. Bu anlamda Akdeniz Bölgesi\'nde Moringa üretiminin artacağını umuyorum\" dedi.

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