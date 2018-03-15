T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da muayenesini yaptırdıktan sonra dönüşe geçtiği otomobille beton elektrik direğine çarpan Ataberk Arı (23), yaşamını yitirdi

15 Mart 2018 16:52

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da muayenesini yaptırdıktan sonra dönüşe geçtiği otomobille beton elektrik direğine çarpan Ataberk Arı (23), yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan Ataberk Arı, Gemlik ilçesinde 16 FU 426 plakalı otomobilinin muayenesini yaptırdı. Kontrol sonrası aracıyla Bursa\'ya dönen Arı, direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ataberk Arı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arı\'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ataberk Arı\'nın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAAtaberk ArıKazaOvaakça MahallesiBirArı GemlikFUBursaArıOlayAcil SağlıkAdli Tıp KurumuPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24