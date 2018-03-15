(Görüntülü Haber) Muayenesini yaptırdığı otomobille direğe çarpan sürücü öldü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da muayenesini yaptırdıktan sonra dönüşe geçtiği otomobille beton elektrik direğine çarpan Ataberk Arı (23), yaşamını yitirdi.



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan Ataberk Arı, Gemlik ilçesinde 16 FU 426 plakalı otomobilinin muayenesini yaptırdı. Kontrol sonrası aracıyla Bursa\'ya dönen Arı, direksiyon kontrolünü yitirerek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ataberk Arı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Arı\'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Ataberk Arı\'nın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.