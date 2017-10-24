(Görüntülü Haber) MSF: Madagaskar’da üç ayda 89 kişi vebadan öldü

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 18 Ekim Çarşamba günü itibarıyla Madagaskar’ın doğu kıyısındaki liman kenti Toamasina’da baş gösteren zatürreli (pnömonik) veba salgınına karşı Madagaskarlı yetkililerle birlikte çalışmaya başladı. MSF’nin uluslararası sağlık personeli, veba öncelik değerlendirmesi sürecinde ve sağlık merkezinde bulunan hastaların tedavisinde Madagaskar Sağlık Bakanlığı personeline destek veriyor. Veba konusunda uzmanlaşan bu merkez, aralarında MSF’nin de bulunduğu uluslararası paydaşlar tarafından hafta başında kent hastanesinin dışına kuruldu. Madagaskar\'daki veba salgınıyla ilgili açıklama yapan MSF Su ve Sanitasyon Uzmanı Luca Fontana, “Veba korkutucu bir hastalık olabilir ama hızlı ve etkin bir tıbbi müdahale can kaybını çok büyük ölçüde azaltacak ve salgını bitirecektir” dedi ve ekledi: “Zatürreli veba tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedaviye zamanında başlandığında tamamen iyileşme ihtimali yüzde 100’dür. Ayrıca enfeksiyon riski bulunan insanlara koruyucu tedavi uygulandığında hastalanmazlar. Bu nedenle MSF, Malgaş yetkililerin Toamasina’daki salgına destek çağrısına hızla yanıt verdi.” Tamatave adıyla da bilinen 300 bin nüfuslu liman kenti Toamasina, salgın başladığından bu yana tespit edilen 261 vaka ve 10 can kaybı ile ülkede zatürreli veba olaylarının en yoğun olarak görüldüğü yer. Resmi verilere göre, 1 Ağustos’tan bu yana, 17 Ekim itibarıyla Madagaskar’da toplam 1.032 veba vakası kaydedildi, bunların 695’i akciğer vebası. Bu dönemde 89 kişi vebadan dolayı yaşamını yitirdi. (Fotoğraflı)