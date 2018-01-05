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(Görüntülü Haber) MPT-55 silah, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı

ANKARA (DHA) - Üretimi yapılan ilk yerli tüfek olan  MPT-55 silah, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandığı bildirildi

05 Ocak 2018 19:45

ANKARA (DHA) - Üretimi yapılan ilk yerli tüfek olan  MPT-55 silah, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandığı bildirildi. 


 

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 silahlar, sayın  Başbakanımızın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü Yerleşkesinin korunmasında kullanılmaktadır. İlerleyen zamanlarda teslimi yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeği MPT-55 silahların ise tüm bakanlarımızın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimlerinde kullanılması planlanmaktadır. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan, plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip, yarı otomatik ve tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan MPT-55 silahlar 5.56*45 mm mermi kullanmakta, etkili menzili 400 metredir.  

 

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