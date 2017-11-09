(Görüntülü Haber) Mozaik sanatını uygulamalı öğreniyorlar

Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA) ŞANLIURFA\'da, 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' kapsamında davetlilere mozaik sanatı uygulamalı olarak anlatıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 20-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan \'Uluslararası Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' Demostrasyonu (Canlı Performans) çalışmasıyla devam ediyor. Haleplibahçe Hanımelleri Çarşısında düzenlenen Demostrasyon çalışmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa\'da Tarih Yeniden Canlanıyor AB Tanıtım ve Medya Koordinatörü Alessandro Guzzo ile Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi bölümü öğrencileri katıldı. Taş parçalarını kesen Başkan Çiftçi ve davetliler canlı performans ile Göbeklitepe tablosuna taş parçalarını uygulamalı yerleştirdilerŞanlıurfa\'da yer alan mozaiklerin gelecek nesillere taşımak için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, \"Şanlıurfa Mozaikler anlamında çok zengin bir şehirdir. Fırat\'ın bu gün toprağına hayat vermiş olduğu şehrimiz bundan 1500-1600 yıl önce Fırat\'ın taşımış olduğu rengarenk taşlarla bu bölgede bir kültür, medeniyet ve bir yaşam tarzı, evlerin tabanlarına, yaşam alanlarına, mağaraların taban alanlarına resmedilmiş durumdadır. Bu gün arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan bu değerler Şanlıurfa\'mızın geçmişine sahip çıkma anlamında ve yine gelecekte bu kıymetli sanatsal eserlerin yaşatılması, korunması ve tanıtılması için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Şanlıurfa\'mızda yaşayan geçmişte her medeniyetin iz bıraktığı ve bu medeniyetlerden iz taşıdığı bir şehirdir. Bizlerde bu hazinenin üzerinde bu hazineyi gelecek nesillere bir koruma planı çerçevesinde taşımak için Büyükşehir Belediyesinin kadroları olarak elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz\" dedi. Şanlıurfa\'da Tarih Yeniden Canlanıyor AB Tanıtım ve Medya Koordinatörü Alessandro Guzzo ise Büyükşehir Belediyesi ile projede paydaş olmaktan mutlu olduklarını söyledi.Dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen Kale Eteği, Halepli Bahçe ve Kızıl Koyun kazı alanlarında 133 kaya mezarı ile M.S. 1. yüz yıl dönemlerinde yapıldığı tahmin edilen bir çok mozaiğin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Kasım tarihlerinde düzenleyeceği \'Şanlıurfa Mozaik Çalıştayı ve Yarışması\' ile bu değerlerini dünya kamuoyuna sunacak.