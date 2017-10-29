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(Görüntülü Haber) Motosikletlilerin "Cumhuriyet Konvoyu" (2)

Ali AKSOYER - Uğur AYAZSIN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) TÜRK bayraklarıyla donatılmış yaklaşık 2 bin motosikletli 'Cumhuriyet' konvoyu oluşturup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti

29 Ekim 2017 19:33

Ali AKSOYER - Uğur AYAZSIN - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) TÜRK bayraklarıyla donatılmış yaklaşık 2 bin motosikletli \'Cumhuriyet\' konvoyu oluşturup 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçti. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprü Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Kadıköy Caddebostan\'da toplanan motosiklet tutkunları \'Cumhuriyet\' konvoyu oluşturup buradan Avrupa Yakası\'na doğru harekete geçti. Motosikletlilerin geçişi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafiğe kapatıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş yaklaşık 2 bin motosiklet, korna ve sirenler eşliğinde kıta değiştirdi. Motosikletlilerin geçişi sırasında köprüde renkli görüntüler oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren geçiş sonrası kapatılan yol yeniden trafiğe açıldı. Motosikletli grup, Beşiktaş istikametinden Edirnekapı Şehitliği\'ne gitti.

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