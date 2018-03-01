(Görüntülü Haber) Motosikletli timlere 87 yeni polis

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören polis memurları, sertifikalarını aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından verilen 6 haftalık eğitimi tamamlayan 87 polis memuruna, sertifikaları verildi. Polisler, şehitler adına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kındır\'ın elinden aldı. Eğitimlerini tamamlayan polis memurlarından 57\'si Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli ekipler olan Yunus timlerinde, 15\'i Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde, 15\'i ise çeşitli ilçelerde görev alacak. Tören öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir\'de Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosiklet sayısını 100 yaptıklarını ve hedeflerinin 120 olduğunu söyledi. İzmir\'de, Yunus timleri ile Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Şahinler\'e büyük bir ilgi ve sevgi olduğunu belirten Aşkın, \"Arkadaşlarımız kıymetli bir eğitim aldılar. Hem motosiklet kullanma, hem de motosikletle görev yapmayı öğrendiler. Büyükşehirlerde trafik sorunlarıyla hep karşılaşılır. İzmir\'de de bir miktar trafik sorunu yaşıyoruz ve bu sorunları aşmada motorize ekiplerimize büyük önem düşüyor\" dedi. Asayiş Şube Müdürü Seda Okur ise, şube olarak İzmir\'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına ilçe emniyet müdürlükleri ve operasyonel birimlerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin cesurca yaptıkları akrobatik hareketler, izleyenleri büyüledi. Tören, kokteylin ardından sona erdi.