T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Motosikletli timlere 87 yeni polis

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören polis memurları, sertifikalarını aldı

01 Mart 2018 18:58

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören polis memurları, sertifikalarını aldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çeşitli şube müdürlüklerinin motosikletli timlerinde görev almak üzere, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri eğitmenleri tarafından verilen 6 haftalık eğitimi tamamlayan 87 polis memuruna, sertifikaları verildi. Polisler, şehitler adına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından, sertifikalarını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ve 1\'inci Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kındır\'ın elinden aldı. Eğitimlerini tamamlayan polis memurlarından 57\'si Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli ekipler olan Yunus timlerinde, 15\'i Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde, 15\'i ise çeşitli ilçelerde görev alacak. Tören öncesi konuşan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir\'de Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosiklet sayısını 100 yaptıklarını ve hedeflerinin 120 olduğunu söyledi. İzmir\'de, Yunus timleri ile Trafik Şube Müdürlüğü bünyesindeki Şahinler\'e büyük bir ilgi ve sevgi olduğunu belirten Aşkın, \"Arkadaşlarımız kıymetli bir eğitim aldılar. Hem motosiklet kullanma, hem de motosikletle görev yapmayı öğrendiler. Büyükşehirlerde trafik sorunlarıyla hep karşılaşılır. İzmir\'de de bir miktar trafik sorunu yaşıyoruz ve bu sorunları aşmada motorize ekiplerimize büyük önem düşüyor\" dedi. Asayiş Şube Müdürü Seda Okur ise, şube olarak İzmir\'de huzur ve güvenliğin sağlanması adına ilçe emniyet müdürlükleri ve operasyonel birimlerle koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi. Sertifika töreninin ardından, eğitimlerini tamamlayan polisler motosikletleriyle akrobasi şovu yaptı. Polislerin cesurca yaptıkları akrobatik hareketler, izleyenleri büyüledi. Tören, kokteylin ardından sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANİZMİR DHAEmniyet MüdürlüğüAsayişMüdürlüğü Motosikletli Polis TimleriPolislerMarşıEmniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Göztepe Teknik Direktörü Tamer TunaSınıf Emniyet Müdürü Murat KındırEğitimlerini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24