(Görüntülü Haber) Motosikletli hırsızlar, camilerin musluklarını kırarak çaldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki 6 ayrı caminin bahçesindeki şadırvanlarda bulunan muslukları tekme darbeleriyle kırarak çalan iki hırsız, güvenlik kameralar ile görüntülendi. Merkezefendi ilçesinde, dün sabah yaşanan hırsızlıklarda, motosikletle camileri dolaşan iki kişi, şadırvanlardaki muslukları çaldı. Kimsenin olmadığı saatte camilere gelen kimliği belirsiz hırsızlar, cemaatin abdest almak için kullandığı şadırvanlardaki muslukları tekmeyle kırdı. Camilerdeki güvenlik kameralarına da aldırmayan hırsızlar, çaldıkları muslukları yanlarında getirdikleri çuvala doldurup götürdü. Hırsızlar aynı günde 2 saat içinde Hicret, Ayanoğlu, Durmuş Ali Çoban, Ertuğrul Gazi, Güvenç ve Üzümdede camilerindeki muslukları çaldı. Camiye abdest almaya gelenler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Boşa akan sular ise tıpa ile kapatıldı. Cemaatin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızların camiye motosikletle gelmesi ve şadırvanlardaki muslukları tekme atarak kırıp, çalmasının güvenlik kameralarınca görüntülendiği anlaşıldı. Polis, musluk hırsızlarını belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.