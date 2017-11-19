(Görüntülü Haber) Motosikletin çarptığı minibüs devrildi, motosikletteki çift yaralandı (2)

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da motosikletin çarptığı minibüs devrildi. Kazada, savruldukları minibüsün içerisinde sıkışan motosiklet sürücüsü 25 yaşındaki Samet Bayraktar ile yanındaki 22 yaşındaki kız arkadaşı Funda Gürbüz, ağır yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Şair Sinasi Sokak\'ta meydana geldi. Samet Bayraktar yönetimindeki 16 SFF 51 plakalı motosiklet, Atilla Soğulu yönetimindeki 14 EU 100 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrildi. Motosiklet sürücüsü Bayraktar ile arkasında bulunan kız arkadaşı Funda Gürbüz, devrilen minibüsün kapısından içine savruldu. Minibüste sıkışan motosiklet tutkunu çifti, UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan Samet Bayraktar ve Funda Gürbüz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis, minibüs sürücüsünün, vücudunda çizik dahi bulunmayan Atilla Soğulu’nun değil de başka biri olabileceğinden şüphelendi. Soğulu, \'minibüsün sürücüsü sen değilsin, kazayı kim yaptıysa o gelsin’ diyen ekiplere, kazaya kendisinin yaptığını söyledi. Parmak izi alınan Atilla Soğulu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.