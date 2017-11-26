(Görüntülü Haber) Motosiklet tutkunu gençler toprağa verildi

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de dünkü kazada yaşamlarını yitiren motosiklet tutkunu 22 yaşındaki Abidin Gül ve 23 yaşındaki Yunus Emre Karan\'ın cenazeleri gözyaşlarıyla toprağa verildi. Merkez Yenişehir İlçesi 34\'üncü Cadde üzerinde, dün tali yoldan çıkan TIR\'a çarpan motosiklet sürücüleri Yunus Emre Karan ve Abidin Gül yaşamlarını yitirdi. Adana Adli Tıp\'a gönderilen motorcuların cenazeleri karayolu ile Mersin\'e geldi. Gözne gişeleri girişinde motorcu arkadaşları tarafından karşılanan cenazeler önce evlerine, ardından defnedilecekleri mezarlıklara götürüldü. İlk cenaze töreni, asker olan ve terhis izninde olduğu için memleketine gelen Türkiye Motorsiklet Federasyonu sporcusu Yunus Emre Karan için düzenlendi. Resul Mahalle Mezarlığı\'na getirilen Karan\'ın cenazesi askeri törenle toprağa verildi. Karan\'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, motorcu arkadaşları da Karan\'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Abidin Gül için ise Çiftlikköy Mezarlığı\'nda cenaze töreni düzenlendi. Motorcu arkadaşlarının korteji ile mezarlığa getirilen cenaze gözyaşlarıyla karşılandı. Motor tutkunu genç, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.