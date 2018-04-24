(Görüntülü Haber) Motosiklet tutkunları 23 Nisanı kutladı

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Motosiklet Topluluğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı yaklaşık 200 motosikletle tur atarak kutladı.



İzmit\'te, Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı. Yaklaşık 200 motosikletli bir araya geldi. Türk bayraklarıyla donatılan motosikletler Anıtpark mevkiinden başlayarak şehir içerisinde tur attı. Vatandaşlar, motosikletlilerin geçişini ilgiyle takip etti. KOMOTO olarak bayramlarda sürüşler yaptıklarını ifade eden KOMOTO Başkanı Yılmaz Tayden, \"Biz Kocaeli Motosiklet Topluluğu olarak, her yıl önemli bayramlarda yaptığımız sürüşlerden birini yapıyoruz. Bu gün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamak amacıyla bütün motosikletçi dostlarımızla etkinlik hazırladık. Şehir kortejimizi yapıp çocuklara verdiğimiz önemi burada dile getirmek için, onların da bayramını hep beraber kutladık\" dedi.