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(Görüntülü Haber) Motosiklet takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, takla attı

11 Mart 2018 14:37

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, takla attı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Binkonut Mahallesi yeni İstanbul yolunda meydana geldi. Uğur Mercanoğlu (20) yönetimindeki 42 ABB 721 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, sürücü Mercanoğlu ve arkasında oturan arkadaşı İbrahim Ersen (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Uğur Mercanoğlu, sağlık görevlilerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Ersen ise ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. İbrahim Ersen\'in yapılan testte 1.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen sürücü Mercanoğlu\'nun arkadaşı Nadir Türköz, uzun süre arkadaşının cansız bedenine bakıp, gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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