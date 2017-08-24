(Görüntülü Haber) Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, 26 yaşındaki Ümit Demirci yönetimindeki motosiklet, aynı yöne giden 34 yaşındaki Himmet Tombak yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan 36 yaşındaki Şeref Çakal öldü, Ümit Demirci de yaralandı. Kaza, saat 00.30\'da Denizli-Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ümit Demirci yönetimindeki 20 BA 449 plakalı motosiklet, aynı yöne giden 34 yaşındaki Himmet Tombak yönetimindeki 45 KA 1895 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Demirci ile motosiklette bulunan Şeref Çakal yola savruldu. Kazayı görenler diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çakal\'ın öldüğünü belirlerken, Demirci ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirci\'nin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü Tombak, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada hayatını kaydeden Çakal\'ın cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği belirttidi.