(Görüntülü Haber) Motosiklet motoruyla otomobil yaptı

Ahmet DAĞLISANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA) AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan(48), Türklerin otomobil yapacağını göstermek için motosiklet motoru kullanarak tek kişilik mini otomobil yaptı.

Sandıklı\'da bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, kullanmadığı 4 vitesli motosiklete ait motoru kullanarak tek kişilik otomobil yaptı. Profil demirler ve ahşap kullanarak otomobilin gövdesini oluşturan İlhan, arka kısma ise motoru yerleştirdi. İçerisine koltuk yapan ve direksiyon yerleştiren Mustafa İlhan, bir otomobilde bulunan ışıklandırma sistemlerini ve korna sistemini de yaptı. Mustafa İlhan yaptığı mini otomobilini her gün iş yerine gidiş gelişte kullanıyor.



\'TÜRKLERİN ARABA YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN YAPTIM\'



Mustafa İlhan, Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor. Her şeyimiz yerli olsun. İşte, \'Tankımız yerli olsun. Uçağımız yerli olsun, Helikopterimiz yerli olsun.\' Bundan bir yıl önce \'kendi arabamızı da yapacağız\' diye söylemde bulunmuştu. Ama bazı insanlar \'Türkler araba, uçak, helikopter yapamaz\' diye alay etmişlerdi. Bunlara çok kızıyorum. Bu tür söylemlere kızdığım için bu arabayı 5 günde yaptım. Sinyali var. Kornası var. Marşı var. Bir arabada olması gereken her şeyi var. Bu arabayı 5 günde piyasaya çıkarttım. Bir firma arabayı piyasaya çıkarasıya kadar 5 yıl Ar-Ge çalışması, projelendirmesi, dizaynı, şekli, şemalıyla uğraşıyor. Bir arabayı piyasaya sürmek için 5 yıl uğraşıyor. Ben bu arabanın üzerinde 5 gün değil de 5 yıl uğraşsam bu araba kesin uçar. Yani ben Türklerin araba yapabileceğini göstermek için ve cumhurbaşkanın \'araba yapabiliriz\' demesine alaycı yaklaşanlara kızdığım için bu arabayı yaptım dedi.



\'MOTOSİKLET MOTORUM VARDI\'



Arabanın yapılışını anlatan Mustafa İlhan, 4 vites, 100\'lük motosiklet motorum vardı. Onu kullanarak başladım yapıma. Önce kadrosunu yaptım. Alt takımı tamamladıktan sonra üst tarafa geçtim. Motoru oturttum. Dişlilerini, frenini monteledim. Sonra üst tarafını monteledim diye konuştu.



\'TÜRKLER HER ŞEYİ YAPABİLİR\'



Gençlere de tavsiyelerde bulunan Mustafa İlhan, şöyle dedi

Artık kumdan kafanızı çıkartın gençler. İnternet kafeleri bırakın. Telefonları bırakın. Türkiye\'miz sizlere emanet. Sizler kafanızı çalıştırdığınızda dünya Türklerin önünde eğilecek. Türkler her şeyi yapabilir. Aslında bu arabayı yapmamın bir amacı da gençlere Türklerin her şeyi yapabileceğini göstermek. Bizler yaşımızı aldık ama bu ülke sizlere emanet. Üretime geçin üretmek zorundasınız.