(Görüntülü Haber) Motosiklet kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde arkadaşlarının görüntüsünü çekerken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Volkan Arslan\'ın cenazesi, memleketi Tokat\'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.



Tokat kent merkezinde özel bir işletmede çalışan motosiklet tutkunu Volkan Arslan, dün saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu, Çamlıbel mevkisinde yol kenarında durarak arkadaşlarının geçişi sırasında video çekmek istedi. Bu sırada arkadaşı Ferhat Türk\'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hızla Arslan\'a çarptı. Kazada motosikletinden savrulan Türk ile çarptığı arkadaşı Arslan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferhat Türk ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı.



Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından Tokat’ta getirilen Volkan Arslan için öğle namazı sonrası Meydan Camisi\'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve arkadaşları katıldı. Motosiklet tutkunu arkadaşları, Arslan\'ı son yolculuğuna cenaze aracına eşlik ederek uğurladı. Volkan Arslan\'ın cenazesi, Ali Mezarlığı\'nda toprağa verildi.



