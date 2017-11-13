T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Motosiklet kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde arkadaşlarının görüntüsünü çekerken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Volkan Arslan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi

13 Kasım 2017 17:58

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- SİVAS\'ın Yıldızeli ilçesinde arkadaşlarının görüntüsünü çekerken motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitiren 25 yaşındaki Volkan Arslan\'ın cenazesi, memleketi Tokat\'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tokat kent merkezinde özel bir işletmede çalışan motosiklet tutkunu Volkan Arslan, dün saat 15.00 sıralarında Sivas-Tokat karayolu, Çamlıbel mevkisinde yol kenarında durarak arkadaşlarının geçişi sırasında video çekmek istedi. Bu sırada arkadaşı Ferhat Türk\'ün kullandığı motosiklet, duramayarak hızla Arslan\'a çarptı. Kazada motosikletinden savrulan Türk ile çarptığı arkadaşı Arslan ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Volkan Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ferhat Türk ise ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından Tokat’ta getirilen Volkan Arslan için öğle namazı sonrası Meydan Camisi\'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve arkadaşları katıldı. Motosiklet tutkunu arkadaşları, Arslan\'ı son yolculuğuna cenaze aracına eşlik ederek uğurladı. Volkan Arslan\'ın cenazesi, Ali Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA SİVASVolkan ArslanTokatSivasTokatBuFerhat TürkArslanKazadaTürkYaralılarYıldızeli Devlet HastanesiCumhuriyetTıp Fakültesi HastanesindeSivas CumhuriyetTıp Fakültesi HastanesiTokattaVolkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24