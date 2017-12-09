(Görüntülü Haber) Motosiklet grubundan üstün zekalı öğrencileri sevindiren gezi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Pars Chopper Motosiklet Grubu sosyal etkinlikler kapsamında Türkiye Üstün Zekalı Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) öğrencilerini motosikletleriyle gezdirdi. TÜZDEV önünde düzenlenen etkinlikte, Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu, üstün zekalı öğrencilere farklı bir gün yaşatmak adına etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında üstün zekalı çocuklar motosikletlerle gezerek, eğlenme fırsatı buldu. TÜZDEV Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Alparslan Pertek, \"Bugün üstün zekalı çocuklarda farkındalık oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Burada çocuklarımız hayatın sadece akademik değil, sosyal yönünün de olduğunu bu şekilde görmüş olacaklar\" dedi.Kayseri Pars Chopper Motosiklet Grubu Başkanı Gökhan Ramazanoğulları ise, şöyle konuştu: \"Motosiklet grubu olarak sosyal projelerde yer alıyoruz. O yönde de devam ediyoruz. Güzel şeyler yapmak için ilerleyen bir grubuz. Akıllı ve zeki çocuklarımızın yanında olduğumuzu hatırlatmak için buradayız.\"