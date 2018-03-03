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(Görüntülü Haber) Motosiklet cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)ADANA'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tasa'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi adliyeye sevk edildi

03 Mart 2018 20:09

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)ADANA\'da motosiklet ile seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Tasa\'nın (21) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi adliyeye sevk edildi. Geçtiğimiz 1 Mart\'ta Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71539 Sokak\'ta saat 21.15 sıralarında Ramazan Tasa ve Aydın Gözel, kimliği belirsiz kişi ve kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Tasa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme polisler, yaklaşık 15 boş kovan bulurken, park halindeki otomobillere de çok sayıda kurşun isabet ettiği görüldü. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Olaya ilişkin çevrede geniş araştırma başlatan cinayet dedektifleri, Yasin C. (16), Oğuzhan Ç. (25) ile Hüseyin D.\'yi (46) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadesinde olayı doğruladıkları, Ramazan Tasa\'nın ölümüne sebep olan tabancayı Yasin C.\'nin ateşlendiği iddia edildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan Oğuzhan Ç. ile Hüseyin C., adliyeye sevk edildi. Yasin C.\'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'nde sorgusu devam ediyor.

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