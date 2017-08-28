(Görüntülü Haber) Motofest nefes kesti

Tolunay DUMAN / TARSUS,(MERSİN),(DHA) Mersin\'nin Çamlıyayla İlçesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin katkılarıyla Çamlıyayla Belediyesi ve Tarsus Motor Sporları Derneğinin birlikte düzenlediği Uluslararası 3. Motofest Zevzek Tepesinde gerçekleştirildi. 2 gün süren Motofest\'e 4\'ü yurt dışından olmak üzere 44 motor tutkunu sporcu katıldı. Amerika, Kanada, İtalya ve İsveç ile Türkiye\'den Adana, Anamur, Bursa,Hatay, İskenderun, İstanbul,Konya, Mersin, Osmaniye\'den motor tutkunları Çamlıyayla\'nın Zevzek Tepesinde oluşturulan zorlu parkurda motor tutkunları engelleri zamana karşı yarışarak aşarlarken, engelleri geçerlerken yerden hayli yüksek noktalara ulaşarak adeta uçtular. Motofest\'e Mersin Büyükşehir Belediyesinin çok büyük katkısının olduğunun altını çizen Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepbağlı, \"Yerli ve yabancı sporcuları Çamlıyayla\'da misafir ederek düzenlediğimiz etkinlikle vatandaşlarımıza görsel bir şölen hazırladık. İlgi oldukça iyi bundan sonraki Motofest\'lere katılımın daha fazla olacağını düşünüyoruz. Türkiye\'nin en büyük çarşı içi parkurunu ve yine Zevzek Tepesinde hazırladığımız bin üç yüz metrelik zorlu parkurda çok güzel yarışma oldu. Hiçbir sıkıntı yaşanmadan yarışlarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonraki yıllarda bu festivali geliştirerek devam ettirmenin gayreti içindeyiz, bu sayede Uluslarası boyutta daha fazla sporcuyu Çamlıyayla\'ya çekmiş olacağız\" dedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan ise yaptığı konuşmada \"Belediye olarak bir çok etkinliğe destek verdiklerini dile getirerek, genel manada üçüncüsü, Uluslarası manada ilki düzenlenen Motor Yarışları Festivalini bu güne kadar Çamalıyayla Belediyesi kendi imkanları ile yapıyordu, Büyükşehir\'in katkılarıyla Uluslararası boyuta taşınmış oldu, o yüzden yarışmanın önemi bir kat daha artmış oldu. Şu artık bilinen bir gerçek, şehirlerin, bölgelerin tanıtımında spor en iyi tanıtım aracı haline geldi. Bizde bu düşünce ile bu tür etkinlikleri yapmaya ve desteklemeye devam edeceğiz\" dedi. Konuşmaların ardından verilen start ile yarışmacılar en iyi zamanı elde etmek için zorlu parkurda engelleri bir, bir geçerek finiş çizgisine ulaştı. Yarışmada zorlu parkuru geçerek finişe gelen sporculardan en iyi zamanı elde eden Kunter Kuşçu birinci, Yunus Mor ikinci, Soner Yılmaz üçüncü oldular. Derece giren sporcular tam, yarım, çeyrek altın, madalya ve kupalar ile ödüllendirildiler. Motofest\'te küçük mosikletler ile küçük yaştaki motor tutkunlarına deneme turları attırılırken, festival alanına kurulan çardılar alışveriş stantları kuruldu.