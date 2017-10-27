(Görüntülü Haber) Moskova’daki Cumhuriyet resepsiyonunda Jirinovski sürprizi

Siyamend Kaçmaz/Moskova, 27 Ekim, (DHA)- Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve eşi Sibel Diriöz bugün Büyükelçilik rezidansında yabancı misyon şeflerine Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunun 94. yıldönümü vesilesiyle bir resepsiyon verdiler. Resepsiyonun sürpriz konuğu ise renkli kişiliği ile tanınan Rusya Liberal Demokrat Parti (LDPR) Lideri Vladimir Jirinovski oldu. Jirinovski adeta ev sahibi gibi davranarak misafirlere elleri ile içecek ikram etti.





Moskova\'daki birçok ülkenin büyükelçisinin yanı sıra, Rus Türkologlar ve Liberal Demokrat Parti Lideri Vladimir Jirinovski de resepsiyona katılanlar arasında yer aldı. Büyükelçi Diriöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Cumhuriyet Bayramı mesajını okurken, Bolşoy Tiyatrosu\'nda sahne almak için Moskova\'ya gelen Türkiye\'nin yetiştirdiği ender yeteneklerden Tenor Murat Karahan\'da seslendirdiği İtalyanca \"Dicitencello Vuie\" eseri ve \"Ah bir ataş ver\" Türküsü ile salondakilerini kendisine hayran bıraktı. Rus siyaset adamı ve aynı zamanda Türkolog olan Jirinovski, Karahan\'ı uzun uzun alkışlayarak tebrik etti.





Sunumdaki Türk yemeklerini tadan Jirinovski, zaman zaman Türkçe de konuşarak salondakiler ile sohbet etti; fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.