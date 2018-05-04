(Görüntülü Haber) Mor pedallar, 'Türk Kadınının Zaferi' için çevrilecek

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, \'El ele elden ele 81 ilde\' sloganıyla, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak, sporun gerekliliğine vurgu yapmak için \'Türk Kadınının Zaferi\' adlı sosyal sorumluluk projesiyle bir araya geldi. Menteşe ilçesinde bisiklet kullanan kadınlara dikkat çekmeyi hedefleyerek iki yıl önce hayata geçirilen Mor Pedal 48 grubu, kurulduğundan bugüne 130 üyesiyle bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefleyen organizasyonlar düzenliyor. 8 Mart\'ta kurumsal kimlik alarak Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği adını alan grup, 18- 65 yaş aralığında bulunan gönüllüleriyle her çarşamba ve cumartesi günü bir araya gelerek pedal çeviriyor. Antalya, Muğla, Kars, Ordu ve Rize\'de pedal çevirmek isteyen ve kız kardeşlik felsefesini benimseyen kadınların ilgisiyle \'mor pedal\' şubeleri açılırken, dernek Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan koordinasyon sorumlularının destekleriyle Türkiye genelinde yaygınlaşmak istiyor. Farklı illerdeki Mor Pedal oluşumları, kadının bisiklete binmesinin, eşleri ve çocukları da etkileyerek onları özendireceğine ve günümüzün yıpratıcı sorunlarından biri olan trafik sıkıntısına \'Dur\' diyeceklerine inanıyor. Kadınları şehir içi ulaşımda bisiklet kullanmaya yönlendirmeyi amaçlayan dernek, topluluklarını yaygınlaştırmak, ülke çapında kadın bisikletçilere dikkat çekmek ve art arda iki milli bayramı kutlamak için 19 Mayıs- 30 Ağustos arasında 81 ilde sosyal sorumluluk organizasyonu düzenleyecek. 19 Mayıs günü ilk kadın bisikletçinin Muğla\'da Türk bayrağını alması ve şehrin sınırını geçtikten sonra bayrağı diğer ildeki kadın bisikletçiye devretmesiyle devam edecek olan aktivite, Türk bayrağının son il olan Antalya\'daki bisikletçi kadın tarafından başlangıç noktasına getirilmesiyle son bulacak. Türk bayrağı, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı onuruna tüm yurdu pedallayacak kadınlar ve onlara destek olacak erkek bisikletçi dostları tarafından taşınacak. Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, \"Bu tura katılan kadın bisikletçiler iki özel bayram arası Türk bayrağını taşıma onuruna sahip olacaklar. Projeye katılan pedalcılarla, kadın dayanışması ile her zorluğun aşılacağı ve istenirse bir araya gelerek el ele güçlenileceği mesajına katkıda bulunacağız. Gönüllü koordinasyon sorumlularına destek verecek kişilerle birlikte 81 ilde ortalama 1000 kadının katılımını bekliyoruz\" dedi. Öte yandan henüz dernek değilken Türkiye\'nin ilk kadın bisiklet festivalini düzenleyen Mor Pedal Derneği, 11 farklı ilden 110 bisiklet sever kadının katılımıyla bir araya gelmiş, ülkede ilk olan bu festivalin bir simgeyle anılması amacıyla şenlik sonrası Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün tarafından bisiklete binen kadın heykeli yapılmıştı. İkinci geleneksel festivalin ise bu yıl 31 Ağustos-2 Eylül arası düzenleneceği belirtildi.