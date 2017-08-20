(Görüntülü Haber) Mor mucizeden bal damlıyor

Mehmet ERÇAKIR / ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Keçiborlu İlçesi\'ne bağlı Kuyucak Köyü\'nde 5 bin dönüm arazi üzerinde gerçekleştirilen lavanta üretimi, kırsal turizm başta olmak üzere birçok sektörü tetikledi. Yaz dönemi film platosuna dönen lavanta tarlalarına gezginci arıcılar da yüzlerce kovan kurdu. Arıcı Mehmet Karakoyun, \"600 kovanımız var, 7- 7.5 ton bal almayı hedefliyoruz\" dedi. Türkiye\'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de adını duyurmaya başladı. Keçiborlu İlçesi\'ndeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde toplam 5 bin dekar alanda gerçekleştirilen lavanta üretiminden 250 ton çiçek elde ediliyor. Bu güne kadar görsel güzelliği ve kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta şimdi de balı ile konuşulur hale geldi. 600 KOVANDAN 7- 7.5 TON BAL HEDEFLENİYOR Gezginci arıcılık faaliyetinde bulunan Mehmet Karakoyun, Keçiborlu bölgesindeki lavanta tarlalarına 600 arı kovanı kurarak, lavanta balı üretimine başladı. 2017 yılının ilk bal hasadını DHA için yapan Mehmet Karakoyun, lavantanın 40 gün gibi bir dönem çiçekli olduğunu belirtti. Karakoyun şunları söyledi: \"Bu 35-40 günlük sürede arılarımızı lavanta bölgesine taşırız. \'Kovan başı şu kadar bal üretiyoruz\' diyemeyiz. Nedeni, yıllara göre çok değişkenlik gösterir. 2015 yılında 25 kilogram olan kovan başı üretimimiz 2016 yılında 4.5 kilogramdı. 2017 yılında da 12- 13 kilogram tahmin ediyoruz. 600 kovanımız var, şu anda 7- 7.5 ton bal almayı hedefliyoruz. Lavanta balının tüketimi ya da pazarlanmasını kendimiz yapamıyoruz. Paketleyici firmalara veriyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi butik ürün satan, butik ürün bal satan iş yerlerinde satılıyor lavanta balı. 150- 200 lira arasında perakende satışı var\" dedi. KARACİĞER YAĞLANMASINI ÖNLÜYOR Türkiye\'de en özel balın lavanta ve kestane olduğunu vurgulayan Karakoyun, lavanta balının insan sağlığına çok büyük yararları olduğunu kaydederek şöyle konuştu: \"En büyük etkisi karaciğerde yağlanmayı önlüyor ve yağlanmış ciğerde uzun süreli kullanımlarda yağlanmayı azaltıyor. Doğal olarak kolesterolü de kontrol altına almış olabiliyoruz. Sinir, stres durumlarında etkili devamlı tüketildiğinde. Sedef hastalığına, ciltteki kırışıklıklara, sigara içenlerde ciğerleri temizlemek amacıyla kullanılabiliyor. Astımlılarda, bronşitte nefes açar. Bunun yanında cilt lekelerine iyi gelir. Başka balda bulunmayan özellikleri barındırır lavanta balı. Lavanta balını cilde sürerek ciltteki lekeleri ve kırışıklıkları önleyebiliriz. Antiseptik özelliğinden, yani sakinleştirici özelliği olmasından dolayı lavanta balını sabah kahvaltısından yarım saat önce mide boşken bir tatlı kaşığı tüketerek ve aynı şekilde akşam boş mideyle yatarken bir tatlı kaşığı tüketildiğinde yalnız bu 1 günle 5 günle kısıtlı kalmayacak ömürboyu bunu bu şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca diğer ballarda olan şifa bitkileri bu balda da var. Mesela kalp sağlığı için günlük bir kaşık bal çok önemli.\" Bölgede en fazla kovanla arıcılık yapan işletme olduklarını belirten Karakoyun, diğer işletmelerle birlikte Isparta\'da lavantadan yaklaşık 15 ton bal üretimi beklendiğini söyledi. LAVANTA BAHÇELERİNE ZİYARETÇİ AKINI Keçiborlu- Kuyucak hattındaki lavanta bahçeleri, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor. Dünyanın birçok yerinden ziyaretçi çeken lavanta, mor güzelliğiyle kırsal turizme katkı sağlıyor. Isparta\'daki lavanta bahçeleri film platosunu andırırcasına turist çekiyor.