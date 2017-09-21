(Görüntülü Haber) Mogan'da 201 kuş türünün barındığı sazlıkta yangın /EK

MOGAN\'DA 700 DÖNÜMLÜK SAZLIK ALAN YANDI

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI(Ankara), (DHA) - MOGAN Gölü\'nde çıkan yangın, 700 dönümlük sazlık alanda etkili oldu. Yangın yerinde yapılan iİncelemelerin ardından açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkan Fatih Duruay, sabah 09.30 civarlarında sazlıklarda başlayan yangının çıkış sebebinin itfaiyenin vereceği rapor doğrultusunda belli olacağını söyledi. Yangının tam kontrol altına alındığı esnada rüzgarın etkisiyle tekrar büyüdüğünü aktaran Başkan Duruay, \"Yangın, yaklaşık 700 dönümlük bir alanda etkili oldu. O arada Ankara Büyükşehir Belediyemizin itfaiye ekipleri çok çaba sarfetti. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü\'nün yangın söndürme ekipleri de geldi. Bir helikopterimiz de destek verdi. ASKİ tankerleri ile Gölbaşı Belediyemizinde iş makineleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri devam ediyor\" dedi.



BEZİ EN ÇOK ÜZEN, SAZLIKLARDAKİ CANLILAR OLDU



Başkan Duruay, Mogan Gölü temizliğinde balçıkların pompalanmasında kullanılan boru hattına da yangının sıçradığını belirttiği açıklamasında, \"Yaklaşık 500 metrelik alanda borular yandı. Bunlar bir şekilde yerine gelir, ama bizi üzen en çok içindeki canlılar oldu. Bizim ciğerimizi yakan en büyük etken o. Allah bir daha bunları göstermesin. Vatandaş olarak bazı şeyleri dikkat etmemiz lazım. Atacağımız küçücük bir kıvılcım bugünkü gibi büyük olaylara sebep oluyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor\" diye konuştu.



YANGINA 35 İTFAİYE, 1 HELİKOPTER VE 100\'DEN FAZLA İŞÇİ MÜDAHALE ETTİ



Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi ise, her fırsatta anız ve ot yakılmaması konusunda vatandaşları uyardıklarının belirtitği açıklamasında, \"Şu an incelemelerimiz devam ediyor, ancak gördüğümüz kadarıyla anızlık bir alanda başlayan yangın, belki atılan bir sigara izmariti hektarlarca alanın yanmasına sebep oluyor\" dedi.