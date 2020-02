(Görüntülü Haber) Moda endüstrisi fuar İzmir'de buluştu

Nevra UÇKAÇ - Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İzmir\'de aynı anda Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile 11\'inci Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı açıldı. Moda dünyasının kumaş, düğme, konfeksiyon makineleri ve etiketleri de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları Fashion Prime\'da sergileniyor. İZFAŞ tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ve Efor Fuarcılık tarafından bu yıl 11\'incisi düzenlenen Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı aynı anda açıldı. Açılışa CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Sibel Algan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özpehlivan, Moda Tekstil Konfeksiyoncular Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş ile birlikte çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. FASHION PRIME\'DA 106 KATILIMCI VAR Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı\'na tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yan sanayi sektöründe hizmet veren firmalar katıldı. Konfeksiyon makinelerinden yan sanayiye, kumaşlardan vitrin malzemeleri ve etiketlere kadar ürün çeşitliliği açısından zengin bir içeriğe sahip olan fuarda, bu yıl ilk kez düzenlenmesine karşın 106 katılımcı yer aldı. Moda ve konfeksiyon sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri üreten ve ticaretini yapan tedarikçileri bir araya getirmeyi amaçlayan Fashion Prime, Fuarİzmir B holünde düzenlendi. KATILIM UMUT VERİCİ Açılışta konuşan Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye genelinde hazır giyim sektöründe 2017 yılında 17 milyar dolar ihracat yapıldığını söyledi. Otomotivden sonra gelen ikinci büyük ihracat rakamını yakaladıklarını anlatan Sertbaş, Avrupa\'da üçüncü büyük tedarikçi olduklarını belirtti.İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da, tekstil sektörünün yarattığı istihdam ve üretim sürecindeki katma değer ile dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların çoğunun küçük ve orta ölçekli firmalar olduğunu söyledi. Bu firmaların kendilerini tanıtacakları, yeni müşterilerle buluşacakları platformlara ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Özpoyraz, Güçlü olduğumuz alanlarda fuarlar düzenlemeli, meslek örgütleriyle ve sektör temsilcileri ile bu fuarlara sahip çıkmalıyız. Büyük ve gelişmiş fuarların kent ekonomisine sağladığı muazzam katkıdan ancak bu şekilde fayda sağlayabiliriz. Fuara İzmir, İstanbul ve Bursa\'dan 106 firma katılıyor. Bu, ilk defa düzenlenen bir fuar için umut verici bir tablo diye konuştu. İTO\'nun Türkiye\'nin düzenli olarak fuar teşviki veren ilk ve tek odası olduğunu belirten Özpoyraz, Fashion Prime Fuarı\'na katılan firmaların 36\'sı, yani üçte birinin teşvik almak için odaya başvuru yaptığını açıkladı. FUARLARIN KENTE KATKISI 3 MİLYAR TL Törende konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir\'de fuarcılık sektörünün her geçen gün geliştiğini, bugün 5 fuarın aynı anda Fuar İzmir\'de yapılıyor hale geldiğini vurguladı. İzmir\'de düzenlenen fuarların kente yıllık katkısının 3 milyar liradan fazla olduğuna işaret etti. Yorgancılar, fuarcılığın gelişmesine katkılarından ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'na ve İZFAŞ ekibine teşekkür etti. Yorgancılar şöyle konuştuKüresel ekonomiden yerel ekonomilere kadar dönüşüm içinde bulunduğumuz süreçte ana etkenin teknoloji olduğunu yaşayarak görüyoruz. Teknoloji; üretimi yeniden şekillendiriyor, ürünleri yeniden tasarlıyor, sektörleri dönüştürüyor. Hal böyleyken, ülke ve bölgemiz ekonomisinde önemli bir yeri olan tekstil, hazır giyim sektörleri bu gelişmelerden en hızlı etkilenenlerden. İhracat ve istihdamdaki önemi açısından, tekstil, hazır giyim sektörleri ciddi anlamda yüksek rekabet ortamı içinde bulunmaktadır. Bu bağlamda sürdürülebilir rekabetin sağlanabilmesi için, katma değeri yüksek ve teknolojinin entegre edildiği ürünlere ağırlık verilerek fark yaratmak gerekmektedir. Dünya artık farklı olanın peşindedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak; kalkınmanın üretimden geçtiğini ve yola katma değeri yüksek ürünler üreterek devam edilmesi gerektiğinin önemini her platformda vurguluyoruz. Bunun için de, yol gösterici olmaya gayret ediyoruz. KOCAOĞLU DESTEK İSTEDİ CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyetle yaşıt fuarcılık tarihinde ilk kez aynı anda 5 fuara birden evsahipliği yaptıklarını belirterek, fuarlara sektörden katılımların önemli olduğuna dikkat çekti. Fuarda hiç boş hol kalmadığını anlatan Kocaoğlu şunları söylediHem sektörlerin büyümesine hem de turizmin canlanmasına ciddi katkı koyuyoruz. KOSGEB\'e, İzmir Ticaret Odası\'na ve Ekonomi Bakanlığı\'na, fuarlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Bu desteklerle firmaların fuar masrafı azalıyor ve katılım cazip hale geliyor. Desteklerinin devamını diliyorum. Bir fuarın başka bir kente gitmemesi için kentin belediye başkanının, sanayi odasının, ticaret odasının ve ihracatçılar birliğinin destek olması gerekir. Hep beraber çalıştıkça hem kentimiz hem sektörler kalkınacak hem ülkemiz kalkınacak. ASANSÖRE DAİR TÜM YENİLİKLER BU FUARDA Fuar İzmir\'de D Holü\'nde açılan INELEX 2018 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı\'nda ise her gün milyonlarca insanın Türkiye\'de ulaşım aracı olarak kullandığı asansörlere dair yenilikler görücüye çıktı. 150 firma ve marka standında son teknoloji ürünler sergileniyor. Fuara 30 ülkeden ziyaretçi geleceği belirtildi.Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri toplu bir şekilde Fashion Prime-Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile Asansör Fuarı\'nı dolaşarak katılımcı firma temsilcileriyle sohbet etti.