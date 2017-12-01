(Görüntülü Haber) Mobil Gençlik Merkezi, Silopi'de köy köy dolaşıyor

Halil COŞKUN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesindeki köy okullarında okuyan öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nca yürütülen proje kapsamında köy köy gezen Mobil Gençlik Merkezi aracı sayesinde birçok spor malzemesiyle ilk kez tanışmanın heyecanını yaşadı. Silopi İlçe Gençlik Spor Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinatörlüğünde, köylere giden Mobil Gençlik Merkezi aracı, köylü öğrencilere spor yapabilme fırsatı sunuyor. İlk olarak Başverimli İlk ve Ortaokulu\'na giden aracına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Okul bahçesine kurulan mobil merkezdeki spor malzemeleri ile öğrenciler gün boyu spor yapmanın keyfini yaşadı. Mobil Gençlik Merkezi aracında öğrenciler bahçe satrancı, mini golf, boks, sokak tenisi, voleybol, badminton ve dart gibi sportif ve sanatsal etkinlikler ile tanıştı. Silopi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü\'nde görevli eğitmen Necmettin Üce, proje kapsamında Silopi ilçe genelinde 25 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, \"Bu çocuklarımıza hayatları boyunca ulaşamayacakları, belki de ilk defa burada tanışacakları golf, bahçe satrancı, dart, mini futbol, badminton ve tenis gibi branşlarda çocuklarımıza bu şekilde ulaştıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen bu proje ile yaklaşık 5 aylık bir süre boyunca bütün merkez köyleri ve çevre köyleri, beldeler olsun hepsine ulaşacağız. Bu imkanları bütün çocuklarımıza ve gençlerimize gençlik ve spor bakanlığı tarafından ulaştıracağız\" dedi.