(Görüntülü Haber) Mitolojiden günümüze Kazdağları'nı yaşatan müze

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, iki kardeşin eski yağhaneyi restore ettirerek, kurduğu Sarıkız Kazdağı Etnografya Müzesi, ilgi görüyor. Güre Mahallesi\'nde, Murat ve Uğur Bostancıoğlu kardeşler tarafından açılan müzede, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün Edremit\'e geldiğinde kendisine tahsis edilen faytondan, Sabahattin Ali ve Tuncel Kurtiz\'in balmumu heykellerine, Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis\'in slikondan yapılmış birebir kopya büstlerine kadar birçok eser bulunuyor. Edremit ilçesinin Güre Mahallesi’nde, ziyarete 2 yıl önce açılan Kazdağı Etnografya Galerisi\'nde, mitolojiden günümüze dek Kazdağları\'ndaki yaşam, her yönüyle anlatılıyor. Murat ve Uğur Bostancığlu kardeşler tarafından oluşturulan galeride, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'e, Edremit\'e geldiğinde kendisine tahsis edilen fayton ve ilk baskı \'Nutuk\' gibi eserler alıyor. 215 kiloluk top mermisini kaldırarak, Çanakkale Deniz Savaşı\'nın kaderini değiştiren Seyit Onbaşı ile Sabahattin Ali, Tuncel Kurtiz ve Ali Ekber Çiçek\'in balmumu heykelleri bulunuyor. Büyük İskender, Afrodit ve Nemesis\'in silikondan yapılmış birebir heykel ve büstlerinin yanı sıra İda Dağı\'nda yaşayanların yöresel kıyafetlerinin de sergilendiği galeride, \'Sarıkız’dan \'Hasanboğuldu\' efsanesine kadar pek çok hikaye objelerle anlatılıyor. \'GALERİNİN KÂR AMACI YOK\' Etnografya Galerisi için özellikle asırlık zeytinyağı fabrikasını seçtiklerini belirten Murat Bostancıoğlu, galerinin 350 metrekarelik kapalı alan ile 12 bölümden oluştuğunu söyledi. Bu bölümlerde mitolojiden başlanıp, yolu Kazdağları’ndan geçmiş önemli kişilere yer verdiklerini kaydeden Bostancıoğlu, “Galerinin bir kâr amacı yok. Kendi masrafını çıkaracak şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Galerimizde Kazdağları’nın mitolojisi, endemik bitkileri, florası, faunası, eski Edremit\'i, Sabahattin Ali’yi, Tuncel Kurtiz’i anlattık. Eserlerin toparlanmasında hem kendi koleksiyonumuzdan faydalandık hem de Edremit halkından çok büyük destek gördük. Galerimizde 87 arkeolojik obje bulunmakta. Arkeoloji müzesi olmamamıza rağmen Özkan Arıkantürk’ün özel koleksiyonunu sergiliyoruz” diye konuştu. ATATÜRK\'ÜN FAYTONU VE İLK BASKI NUTUK Galeride, 1927 yılından ilk baskı \'Nutuk\' ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Edremit’e geldiğinde kullandığı fayton da sergileniyor. Atatürk\'ün Edremit\'e geldiğinde kendisine tahsis edilen fayton hakkında bilgi veren Bostancıoğlu, “Atatürk\'ün Edremit\'e 13 Nisan 1934\'te ikinci defa gelişinde, Edremit eşrafından Arkök ailesi, Atatürk\'e Fransız Rothschild et Fils- Paris marka faytonu tahsis ediyor. Atatürk’ün Edremit\'i gezdiği bu faytonu bizim için en değerli eserlerden biri. Galerimiz bahçesindeki camekanlı bölmede koruma altına alarak sergiliyoruz” dedi. KURTİZ’İN EL YAZISI NOTLARI Bugünün butik zeytinyağı sıkma makinelerinin boyutundan daha büyük filtre sistemi de galeride sergileniyor. Zeytinyağı ile adını duyuran bölgede kullanılan eski sistem zeytinyağı filtresine ilişkin Bostancıoğlu, “1920 yılında kullanılan zeytinyağı filtre sistemi de galerimizde bulunuyor. Posalı, toz, toprak bulunan yağlar; içinde pamuk bulunan bu filtreden geçirilerek, mutfaklarda kullanılmaya hazır hale getiriliyordu” diye konuştu. Murat Bostancıoğlu, galeride en çok ilgi çeken diğer bölümün ise 2013 yılında yaşamını yitiren sinema oyuncusu Tuncel Kurtiz ile Türk edebiyatının unutulmazları arasında yer alan Sabahattin Ali\'nin balmumu heykelleri olduğunu belirtti. Bostancığlu, “Tuncel Kurtiz’in kendisine ait çalışma masası ve \'Ezel\' diziyle ilgili olarak kendi el yazısı ile aldığı notlar ve eski fotoğrafları bu bölümde sergilenmekte. Edremit\'te çekilmiş orijinal fotoğrafları ve kitapları da bu bölümde bulunuyor” dedi.