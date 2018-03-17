(Görüntülü Haber) Minyatürlerini kuş tüyü, yaprak, kuru çiçek ve istiridye kabuklarına yapıyor

Devrim DERİN BALIKESİR, (DHA) Balıkesir\'de minyatür sanatını kursa giderek kısa sürede öğrenen 49 yaşındaki Aysun Acar, sanatını tuval olarak kullandığı kuş tüyü, yaprak, kuru çiçek ve istiridye kabuklarına yapıyor. Kendi kurduğu atölyesinde çalışmalarını sürdüren Acar, çocukluğundan itibaren resime ilgi duyduğunu söyledi. Resim ardından geleneksel sanatlara olan merakı nedeniyle minyatür sanatı ile ilgilenmeye başladığını belirten Acar, kısa bir süre gittiği minyatür ve ebru kursu sonrası sanata başladığını ifade etti. Ebru üzerine kaltı ve yağlı boya çalışmalarda yaptığını söyleyen Acar, Merakım sonrası minyatür sanatına başladın. Minyatürü kuru yaprak, kuş tüyü istiridye kabukları ve kuru çiçekler üzerine çalışıyorum. Ağırlıklı olarak geleneksel sanatlar üzerine çalışmalarım var. Kuş tüyü üzerine çalışmalar aslında eski bir Kızılderili sanatıdır. Ben bunun üzerine minyatürler yapıyorum. Yine yaprak sanatı 500 yıllık geçmişe sahip bir sanattır. Bunun yanında camaltı sanatı yine bize ait bir sanattır. Fakat biz çok fazla geliştirip önem vermemişiz. Tunuslular daha çok geliştirmişler bu sanatı diye konuştu. \'SANATIMI GENÇ NESİLLERE FARKLI BAKIŞ AÇISI İLE SUNMAK İSTEDİM\' Geleneksel sanatları genç nesillere tanıtmaya çalışıyorum. Minyatür konusunda eğitim vermiyorum ama yağlı boyada öğrencilerim var. diyen Acar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlara merakı olduğunu söyledi. Acar, Minyatür sanatı daha çok kağıt ve paspartu üzerine çalışılır, ben unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalı. Ben genç nesillere farklı zeminler üzerinde farklı bir bakış açısı ile sunmak istedim. O yüzden istiridye kabukları, kuş tüyleri ve yapraklar üzerinde çalışıyorum dedi. YAPRAKLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 3 YILI SÜREBİLİYOR Özellikle kuru yapraklar üzerine minyatür çalışmalarının zaman aldığını belirten Acar şöyle konuştu İstiridye kabuğu üzerine çalıştığınız desene göre bir eseri yapma süresi değişiyor. Bazen bir, bazen iki hafta. Yapılan çalışmanın ağırlığına göre yapım aşamaları ve süreleri değişiyor. Yaprakların bir yıl ile dört yıl arasında kurumasını bekliyorum. Üzerine yapılan çalışmalarda 6-7 ay arası sürüyor. Tablo haline gelmesi ağır bir çalışmaysa üzerindeki, 3 yılı bulabiliyor. Küçük kuş tüyleri üzerine çalışmalarım ise bazen bir haftada bitebiliyor. Kuş tüyü üzerine çalışmalara önce su bazlı boyalarla başladım ama yağlı boyanın daha güzel göründüğünü keşvettim. O nedenle şuan yağlı boya ile çalışıyorum. Özel sipariş almadığını belirten Acar, Özel siparişler alınırsa zanaata girer. Neyi çalışmak istiyorsam onu yapıyorum. Genelse eski gravürlerden faydalanarak çalışmalarımı yapıyorum dedi. Acar, eserlerinin genelde koleksiyonerler tarafından alındığını belirtti.