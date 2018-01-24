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(Görüntülü Haber) Minikler atık malzemelerle sanatsal yönlerini geliştiriyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi Resim Bölümü'nde öğrenim gören 8- 12 yaşlarındaki öğrenciler, evlerindeki atık materyallerden kendilerine oyuncak yaparak, sanatsal yönlerini geliştiriyor

24 Ocak 2018 13:48

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi Resim Bölümü\'nde öğrenim gören 8- 12 yaşlarındaki öğrenciler, evlerindeki atık materyallerden kendilerine oyuncak yaparak, sanatsal yönlerini geliştiriyor. Öğrenciler, sanat merkezinde atık maddelerin geri dönüşümde nasıl değerlendirileceğini öğreniyor.

Manisa Bilim Sanat Merkezi\'nde, atık materyallerin geri dönüşüme çevrilmesi için de çalışma yapılıyor. Merkezin resim bölümünde öğrenim gören 8- 12 yaşlarındaki öğrenciler, atık maddelerle sanatsal yönlerini ortaya çıkaran eşyalar yapıyor. Öğrenciler, evlerindeki yumurta kutusu, boş şişe ve bidon gibi atık malzemeleri değerlendiriliyor.

Manisa Bilim Sanat Merkezi Resim Bölümü\'nde meslektaşı Elveda Yurteri ile birlikte öğrencilerin sanatsal yönlerini ortaya çıkarmaya gayret gösterdiklerini belirten resim öğretmeni Cihangir Hür, bu yılki konularının, atık maddelerin sanata dönüştürülmesi olduğunu söyledi. En büyük sorununun çevre kirliliği olduğunu dile getiren Hür, \"Çevreye ve hayata karşı duyarlı insan olduğumuzu göstermek için öğrencilerimize bu bilinci aşılamak istedik. Bu nedenle ben ve diğer resim öğretmeni arkadaşım Elvan Yurteri ile birlikte bu dönemki konumuzu atık malzemeleri seçtik. Atık malzemelerle birlikte çocuklarımız evlerindeki kullandıkları malzemeleri, dersimizde sanata dönüştürme çabası içerisine girdiler. Bu çalışma ile öğrencilerimiz sanatsal yönleri ortaya çıkarken, atık malzemelerle güzel eserler ortaya koydular. Dersimizde uzay temasını işliyoruz. Evde kullandıkları atık malzemeleri getirerek uzayla ilgili çeşitli figürler ortaya çıkarıyorlar\" dedi.

Öğrencilerin oyuncaklarını arzu ettikleri şekilde yaptıklarını kaydeden Hür, \"Şu anda, bu şekilde bazı öğrencilerimiz, evlerinde de atık malzemeleri kullanarak, kendi oyuncaklarını yapıyorlar. Yaptıkları çeşitli oyuncakları merkezimize getirerek, arkadaşlarıyla birlikte paylaşabiliyorlar\" diye konuştu. 

Cihangir Hür, ayrıca mart ayında, öğrencilerin atık materyallerden yaptığı çeşitli figürlerin ve oyuncakların gösterileceği sergi düzenleyeceklerini ve atıkların sanata nasıl dönüştürülebileceğini anlatacaklarını söyledi. 

 

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